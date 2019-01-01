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Результати змагань з шахів серед учнів

Міські змагання з шахів серед учнів Бучанської міської ОТГ


31 січня 2020 року в приміщенні Бучанського центру позашкільної роботи Центром національно-патріотичного виховання та спортивної роботи відділу освіти проведено міські змагання з шахів серед учнів 1-9 класів ЗЗСО Бучанської міської ОТГ, в яких взяли участь 8 команд.

Змагання проводились з метою популяризації гри як виду спорту та залучення дітей до регулярних занять шахами, визначення кращих учнів та команд закладів освіти Бучанської міської ОТГ.
Обов’язки головного судді виконувала тренер-викладач з шахів Григор’єва Ш.Р.

Відповідно до Умов проведення, змагання проводились у двох групах: молодшій - 1-4 та середній - 5-9 класи. В кожній віковій групі команда закладу освіти могла представити по два учасника (1 юнак та 1 дівчина). Визначалась особисто-командна першість. Змагання проводились за коловою системою по 10 хвилин на кожного учасника. При рівності набраних очок у двох учасників, застосовувались додаткові показники (особиста зустріч, коефіцієнт Бергера). При однаковій сумі місць перевагу отримувала команда, гравець (I – дошка) якої набрав більшу кількість балів.

За остаточними підсумками суддівських протоколів, в особистій першості переможцями стали:

Серед юнаків 1-4 класів:
I місце – Нечитайло Нікіта – Бучанська СЗОШ I-III ст. №5;
II місце – Єзловецький Дмитро – Бучанський НВК «СЗОШ I-III ст. - ЗОШ I-III ст.» №4;
III місце – Магдик Олександр – Бучанська ЗОШ I-III ст. №1.

Серед дівчат 1-4 класів:
I місце – Вишневська Рада – Бучанський НВК «СЗОШ I-III ст. - ЗОШ I-III ст.» №4;
II місце – Монько Дарина – Бучанська СЗОШ I-III ст. №5;
III місце – Ярмоленко Марина – Блиставицький ЗЗСО I-III ст. №6.

Серед юнаків 5-9 класів:
I місце – Гур’янов Євген - Бучанський НВК «СЗОШ I-III ст. - ЗОШ I-III ст.» №2.
II місце – Федосенко Арсеній – Бучанський НВК «СЗОШ I-III ст. - ЗОШ I-III ст.» №4;;
III місце – Штерн Даніїл – Бучанська СЗОШ I-III ст. №5.

Серед дівчат 5-9 класів:
I місце – Волинська Анастасія – Бучанська СЗОШ I-III ст. №5;
II місце – Степанова Поліна – Бучанський НВК «СЗОШ I-III ст. - ЗОШ I-III ст.» №4;
III місце – Деркунська Анна - Бучанська Українська гімназія.

В командному заліку серед учнів 1-4 класів переможцями стали:
Бучанська СЗОШ I-III ст. №5 з - I місце;
Бучанський НВК «СЗОШ I-III ст. - ЗОШ I-III ст.» №4 – II місце;
Блиставицький ЗЗСО I-III ст.» №6 - III місце.
В командному заліку серед учнів 5-9 класів переможцями стали:
Бучанський НВК «СЗОШ I-III ст. - ЗОШ I-III ст.» №4 - I місце;
Бучанська СЗОШ I-III ст. №5 – II місце;
Бучанський НВК «СЗОШ I-III ст. - ЗОШ I-III ст.» №2 - III місце.


Всі переможці змагань в індивідуальній першості нагороджені медалями та грамотами відділу освіти, а також грамотами у командній першості. Вітаємо переможців змагань!






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Володимир Ковальський 
 шахи освіта Бучанська ОТГ Ковальський
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