Результати змагань з шахів серед учнів

Міські змагання з шахів серед учнів Бучанської міської ОТГ

В командному заліку серед учнів 1-4 класів переможцями стали:

Бучанська СЗОШ I-III ст. №5 з - I місце;

Бучанський НВК «СЗОШ I-III ст. - ЗОШ I-III ст.» №4 – II місце;

Блиставицький ЗЗСО I-III ст.» №6 - III місце.

В командному заліку серед учнів 5-9 класів переможцями стали:

Бучанський НВК «СЗОШ I-III ст. - ЗОШ I-III ст.» №4 - I місце;

Бучанська СЗОШ I-III ст. №5 – II місце;

Бучанський НВК «СЗОШ I-III ст. - ЗОШ I-III ст.» №2 - III місце.

Змагання проводились з метою популяризації гри як виду спорту та залучення дітей до регулярних занять шахами, визначення кращих учнів та команд закладів освіти Бучанської міської ОТГ.Обов’язки головного судді виконувала тренер-викладач з шахів Григор’єва Ш.Р.Відповідно до Умов проведення, змагання проводились у двох групах: молодшій - 1-4 та середній - 5-9 класи. В кожній віковій групі команда закладу освіти могла представити по два учасника (1 юнак та 1 дівчина). Визначалась особисто-командна першість. Змагання проводились за коловою системою по 10 хвилин на кожного учасника. При рівності набраних очок у двох учасників, застосовувались додаткові показники (особиста зустріч, коефіцієнт Бергера). При однаковій сумі місць перевагу отримувала команда, гравець (I – дошка) якої набрав більшу кількість балів.За остаточними підсумками суддівських протоколів, в особистій першості переможцями стали:I місце – Нечитайло Нікіта – Бучанська СЗОШ I-III ст. №5;II місце – Єзловецький Дмитро – Бучанський НВК «СЗОШ I-III ст. - ЗОШ I-III ст.» №4;III місце – Магдик Олександр – Бучанська ЗОШ I-III ст. №1.I місце – Вишневська Рада – Бучанський НВК «СЗОШ I-III ст. - ЗОШ I-III ст.» №4;II місце – Монько Дарина – Бучанська СЗОШ I-III ст. №5;III місце – Ярмоленко Марина – Блиставицький ЗЗСО I-III ст. №6.I місце – Гур’янов Євген - Бучанський НВК «СЗОШ I-III ст. - ЗОШ I-III ст.» №2.II місце – Федосенко Арсеній – Бучанський НВК «СЗОШ I-III ст. - ЗОШ I-III ст.» №4;;III місце – Штерн Даніїл – Бучанська СЗОШ I-III ст. №5.I місце – Волинська Анастасія – Бучанська СЗОШ I-III ст. №5;II місце – Степанова Поліна – Бучанський НВК «СЗОШ I-III ст. - ЗОШ I-III ст.» №4;III місце – Деркунська Анна - Бучанська Українська гімназія.Всі переможці змагань в індивідуальній першості нагороджені медалями та грамотами відділу освіти, а також грамотами у командній першості. Вітаємо переможців змагань!