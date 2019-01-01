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Буча та Ірпінь запроваджують мультипрофільне меню у шкільному харчуванні

КИЇВЩИНА СТАНЕ ПІЛОТНОЮ ОБЛАСТЮ ПО ЗАПРОВАДЖЕННЮ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ХАРЧУВАННІ ДІТЕЙ


30 січня в Офісі Президента України відбулася зустріч дружини Президента України Олени Зеленської з головою Київської обласної державної адміністрації Олексієм Чернишовим та Міністром освіти і науки Ганною Новосад.

Обговорили якість освіти в Київській області, шкільного харчування; перспективи завершення будівництва шкіл, насамперед довгобудів. .

Олексій Чернишов ознайомив Олену Зеленську із ситуацією в обласних закладах освіти. Зокрема, розповів про організацію харчування та вже запроваджені новації в шкільних харчоблоках, про плани щодо будівництва нових шкіл та вже завершені об’єкти.

«На сьогодні в області 702 середні школи, в яких понад 223 тисячі учнів. Вони – майбутнє держави. Тому наша головна задача – зробити все, щоб діти навчалися в комфортних умовах. Щоб, після закінчення школи, вони залишалися в Україні вчитися далі, працювати і жити», – зазначив очільник Київської ОДА.


Під час розмови з’ясували, що Київщина може стати прикладом для інших областей щодо якісного харчування дітей у навчальних закладах. Для цього найближчим часом буде проведено аудит харчоблоків всіх шкіл.
10 найкращих візьмуть до пілотної програми. Ще 10 харчоблоків, де розпочнеться цей проєкт, буде відремонтовано з нуля.

За результатами зустрічі також домовилися провести на базі Київської області всеукраїнський форум із стратегії розвитку освіти в Україні.



Нагадаємо, що з метою реалізації Указу Президента України, область реалізує пілотний соціально-освітній проєкт «Якісне харчування – здорова дитина». На сьогодні, гаряче харчування отримують 132 118 учнів.

Спеціально для дітей та підлітків на Київщині розробили нове меню «Здорова їжа щодня».

Крім того, щоб поліпшити якість харчування в області:
- 60 закладів використовують програму «Електронне меню»;
– заклади освіти запроваджують мультипрофільне меню та окремі страви з меню Євгена Клопотенка (міста Ірпінь, Буча, Бориспіль та Васильківський, Обухівський райони);
– запроваджують програму «Інтернет-меню», що дозволяє батькам і учням обирати меню та розраховуватися через електронні платіжні системи – «Карткою учня»;
– у Білій Церкві проходить тестування програми «шведський стіл»;
– у Бориспільському та Васильківському районах, м. Василькові поширюються вейдингові автомати з продажу здорової їжі в навчальних закладах.
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Повідомляє пресслужба КОДА 
 освіта Буча Ірпінь
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