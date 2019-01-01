» » Ірпінь: Поліція перевіряла вибухівку в багатоповерхівці
  • Сьогодні, 17:48
  • 16
  • 0
+aA | -Aa 

Ірпінь: Поліція перевіряла вибухівку в багатоповерхівці

30 січня близько близько 12.18 год., до чергової служби Ірпінського ВП надійшло анонімне повідомлення, що за адресою: м. Ірпінь, вул. Єсеніна в багатоповерховому будинку у квартирі знаходиться ноутбук з вибухівкою, який ввечері може здетонувати.


Ситуація виявилася надзвичайно складною, адже поліцейські розуміють - в будинку проживають сім'ї з дітьми та мешканці різних вікових категорій, їх негайно потрібно рятувати.

На місце події направлений екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Поліція вживає всіх необхідних заходів заради безпеки громадян, тож було прийнято рішення негайної евакуації мешканців будинку, та викликано ДСНС Вибухотехнічний відділ ГУНП в Київській області ШМД та газову службу.

Працівники даних служб здійснили негайне обстеження квартири, будівлі та прилеглої території на предмет вибухових речовин.

Після проведених заходів безпеки громадяни можуть зітхнути з полегшенням, адже вище вказана інформація - не підтвердилась!

0 0

Ірпінський відділ поліції ГУНП в Київській області 
 поліція Ірпінь
Напечатать
 Інші новини по темі:
Поліція: Затримано зловмисника який напав на іноземця в Бучі

Поліція: Затримано зловмисника який напав на іноземця в Бучі

Буча та регіон
Поліція: 21 грудня неповнолітні були в алкогольній комі біля р.Ірпінь

Поліція: 21 грудня неповнолітні були в алкогольній комі біля р.Ірпінь

Буча та регіон
Ірпінь|Кримінальний: Під будинком забивали людину..

Ірпінь|Кримінальний: Під будинком забивали людину..

Буча та регіон
Поліція закликає громадян відмовитися від неправдивих викликів

Поліція закликає громадян відмовитися від неправдивих викликів

Буча та регіон
Поліція: Затримали за незаконне зберігання наркотиків

Поліція: Затримали за незаконне зберігання наркотиків

Буча та регіон
Ірпінський відділ поліції інформує про злочинні випадки

Ірпінський відділ поліції інформує про злочинні випадки

Буча та регіон
Знайдено невідому речовину у житловому районі Ірпеня

Знайдено невідому речовину у житловому районі Ірпеня

статті
Поліція: В Ірпені спіймали викрадача банковської карти, у Ворзелі - хатніх крадіїв

Поліція: В Ірпені спіймали викрадача банковської карти, у Ворзелі - хатніх крадіїв

Буча та регіон
В Бучі поліція охорони затримала грабіжника

В Бучі поліція охорони затримала грабіжника

Буча та регіон
В Гостомелі затримали крадіїв 20 металопластикових вікон

В Гостомелі затримали крадіїв 20 металопластикових вікон

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.