Ірпінь: Поліція перевіряла вибухівку в багатоповерхівці

30 січня близько близько 12.18 год., до чергової служби Ірпінського ВП надійшло анонімне повідомлення, що за адресою: м. Ірпінь, вул. Єсеніна в багатоповерховому будинку у квартирі знаходиться ноутбук з вибухівкою, який ввечері може здетонувати.

На місце події направлений екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група.Поліція вживає всіх необхідних заходів заради безпеки громадян, тож було прийнято рішення негайної евакуації мешканців будинку, та викликано ДСНС Вибухотехнічний відділ ГУНП в Київській області ШМД та газову службу.Працівники даних служб здійснили негайне обстеження квартири, будівлі та прилеглої території на предмет вибухових речовин.