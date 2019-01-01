Київської ОДА про модернізацію приміської залізниці

Олексій чернишов ініціює модернізацію приміського залізничного транспорту в київській області

"Актуальне інтерв’ю" з директором департаменту пасажирських перевезень АТ "Укрзалізниця" про збитки Укрзалізниці в 1,4 мільярда гривень від ІА ПОГЛЯД:

“Наша ціль — зробити з Київської області вітрину всій України, залучити до нас інвесторів, створити нові робочі місця. Для цього потрібна сучасна інфраструктура та логістика. Київська агломерація єдина в Україні, яка постійно розширюється. Десятки тисяч мешканців області кожного ранку приїздять до столиці на роботу. Щодня вони багато часу проводять у некомфортному транспорті. Хочемо змінити це. Наша ціль зробити залізничні пасажирські перевезення зручними, безпечними та швидкісними. Проєкт якісного міжміського залізничного сполучення — має стати національним”, – заявив під час зустрічі Олексій Чернишов.

Аби обговорити шляхи покращення залізничних перевезень в області та напрацювати план спільних дій, Олексій Чернишов зустрівся з керівником регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» Григорієм Бевзом.___________________Залізничні перевезення мають стати більш конкурентоспроможними по відношенню до маршрутних таксі та автобусів. Це дозволить розвантажити дороги області, особливо у час пік, коли мешканці Київщини добираються в столицю на роботу та повертаються додому.Для реалізації проєкту на цьому етапі розглядається 3 основних напрямки:Проєкт передбачає заміну рухомого складу приміських поїздів. Старі вагони мають замінити комфортні електропоїзди з сучасним кондиціонуванням та опаленням, м’якими місцями для сидіння, пристосовані для людей з обмеженими можливостями.Наразі ведеться підготовча робота. Готується програма, що буде презентована в Міністерстві фінансів та Міністерстві інфраструктури.