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Київської ОДА про модернізацію приміської залізниці

Олексій чернишов ініціює модернізацію приміського залізничного транспорту в київській області

Голова Київської ОДА Олексій Чернишов виступив з ініціативою модернізувати приміську залізницю та зробити перевезення максимально комфортними для пасажирів. В майбутньому це дозволить не лише покращити інфраструктуру, а й залучити інвесторів, що, у свою чергу, позитивно вплине на економіку всієї області.

Аби обговорити шляхи покращення залізничних перевезень в області та напрацювати план спільних дій, Олексій Чернишов зустрівся з керівником регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» Григорієм Бевзом.

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“Наша ціль — зробити з Київської області вітрину всій України, залучити до нас інвесторів, створити нові робочі місця. Для цього потрібна сучасна інфраструктура та логістика. Київська агломерація єдина в Україні, яка постійно розширюється. Десятки тисяч мешканців області кожного ранку приїздять до столиці на роботу. Щодня вони багато часу проводять у некомфортному транспорті. Хочемо змінити це. Наша ціль зробити залізничні пасажирські перевезення зручними, безпечними та швидкісними. Проєкт якісного міжміського залізничного сполучення — має стати національним”, – заявив під час зустрічі Олексій Чернишов.


Залізничні перевезення мають стати більш конкурентоспроможними по відношенню до маршрутних таксі та автобусів. Це дозволить розвантажити дороги області, особливо у час пік, коли мешканці Київщини добираються в столицю на роботу та повертаються додому.

Тому розробка і реалізація пілотного проєкту зі створення приміських електропоїздів підвищеного комфорту для пасажирів Київської області – в пріоритеті.

Для реалізації проєкту на цьому етапі розглядається 3 основних напрямки:
Київ – Фастів,
Київ – Біла Церква,
Київ – Миронівка.

Проєкт передбачає заміну рухомого складу приміських поїздів. Старі вагони мають замінити комфортні електропоїзди з сучасним кондиціонуванням та опаленням, м’якими місцями для сидіння, пристосовані для людей з обмеженими можливостями.

Наразі ведеться підготовча робота. Готується програма, що буде презентована в Міністерстві фінансів та Міністерстві інфраструктури.
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www.koda.gov.ua 
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