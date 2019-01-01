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У Бучі рятувальники ліквідували загорання в котельні житлового будинку

29 січня о 08:40 до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського регіону надійшло повідомлення про загорання в котельні житлового будинку за адресою: м. Буча, по вул. Воїнів Інтернаціоналістів.


До місця виклику було терміново направлено чергові караули 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Буча (2 АЦ-40).
По прибуттю рятувальниками встановлено, що горять речі домашнього вжитку на площі 4 м. кв.
Пожежу локалізовано о 09:00 та повністю ліквідовано о 09:11, загиблих та травмованих немає.
Загалом на пожежі працювало 2 одиниці технічки та 5 осіб особового складу.
Причина пожежі встановлюється.

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Ірпінський МВ ГУ ДСНС 
 пожежа Буча мнс
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