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Міській лікарні планують придбати обладнання на 10–15 мільйонів

Ірпінська міськрада планує придбати для центральної міської лікарні (териториально в місті Буча) нове обладнання, необхідне для укладання угоди з Національною службою здоров’я України (НСЗУ).


Про це повідомили 28 січня на засіданні виконкому Ірпінської міської ради.

«У цьому році ми плануємо купити для нашої лікарні нове обладнання на суму від 10 до 15 мільйонів, щоб укласти договір із НСЗУ», – сказав перший заступник мера Олександр Маркушин.


Члени міськвиконкому підтримали проєкт рішення про виділення для лікарні 10 млн грн на закупівлю обладнання, 3,2 млн – на поточні витрати з придбання необхідних матеріалів та ін., а також майже 187 тис. грн – на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет.

Ще 199 тис. грн вирішили передати на утримання денного стаціонару в Гостомелі.

Також на засіданні виконкому виділили кошти на протипожежні заходи в усіх дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах міста й на поточні ремонти в дитсадках і школах.
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ІРПІНЬ ТВ, www.itvua.tv 
 Лікарня Буча Ірпінь Ірпінь ТБ
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