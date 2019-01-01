Міській лікарні планують придбати обладнання на 10–15 мільйонів

Ірпінська міськрада планує придбати для центральної міської лікарні (териториально в місті Буча) нове обладнання, необхідне для укладання угоди з Національною службою здоров’я України (НСЗУ).

«У цьому році ми плануємо купити для нашої лікарні нове обладнання на суму від 10 до 15 мільйонів, щоб укласти договір із НСЗУ», – сказав перший заступник мера Олександр Маркушин.