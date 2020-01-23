Порядок надання субсидій у 2020 році (інфорграфіка)

В Україні меншає одержувачів субсидій для оплати комунальних послуг. Якщо рік тому субсидії отримували 3 тис. 649 домогосподарств, то минулого місяця цей показник скоротився до 3 тис. 283 домогосподарств

В уряді пообіцяли, що в опалювальному сезоні 2019-2020 років субсидії не зменшаться і не будуть змінюватися правила їх нарахування. Нагадаємо, що право на отримання субсидії на оплату житлово-комунальних платежів мають сім’ї, чиї витрати на «комуналку» перевищують обов’язковий платіж у 15%. Сума платежу визначається індивідуально та залежить від сукупного доходу сім’ї.20 жовтня Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яким розширив коло отримувачів цього виду допомоги. Цією ж постановою змінено відсоток – з 15 до 20%, який домогосподарство сплачує за «комуналку». Однак зміни набудуть чинності з травня 2020 року, тобто після завершення цьогорічного опалювального сезону. Нарахування будуть здійснюватися за принципом «чим менші доходи, тим більша допомога».З новацій – можливість у будь-який момент отримувати субсидію грошима на власний рахунок. Раніше пільговики могли отримувати монетизовані виплати, якщо подали відповідну заяву до початку опалювального сезону.У заяві на грошову готівкову виплату пільги на оплату житлово-комунальних послуг громадяни мають обов’язково зазначати реквізити поточного банківського рахунку, на який щомісячно надходитимуть кошти.Органи соцзахисту відмовляють у призначенні субсидій на наступний рік у разі наявності заборгованості за опалювальний період понад 340 гривень і терміном більше одного місяця.Припиняють виплачувати субсидію тим, у кого є борги за житлово-комунальні послуги щонайбільше два місяці.Не мають права на субсидію власник нерухомості понад 120 кв. м для квартир і 200 кв. м для будинків, власники автомобілів, рік випуску яких не перевищує п'яти років. Субсидії не будуть отримувати безробітні, які не стали на облік у центрі зайнятості, а також українці, які декларують дохід менше мінімальної зарплати. Не зможуть отримати виплати й ті, хто за останній рік купували земельні ділянки, нерухомість, будматеріали, інші товари і послуги на суму понад 50 тисяч гривень (за винятком медпослуг, освіти та оплати послуг ЖКГ).