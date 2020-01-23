Порядок надання субсидій у 2020 році (інфорграфіка)

В Україні меншає одержувачів субсидій для оплати комунальних послуг. Якщо рік тому субсидії отримували 3 тис. 649 домогосподарств, то минулого місяця цей показник скоротився до 3 тис. 283 домогосподарств
Хоча кількість субсидіантів скорочується, середній розмір виплати на одне домогосподарство в грудні 2019 року зріс порівняно з груднем 2018 року на 10,4% і становив 638 грн. Загалом протягом року за субсидіями звернулось на 42% менше людей, ніж у 2018 році.
В уряді пообіцяли, що в опалювальному сезоні 2019-2020 років субсидії не зменшаться і не будуть змінюватися правила їх нарахування. Нагадаємо, що право на отримання субсидії на оплату житлово-комунальних платежів мають сім’ї, чиї витрати на «комуналку» перевищують обов’язковий платіж у 15%. Сума платежу визначається індивідуально та залежить від сукупного доходу сім’ї.
20 жовтня Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яким розширив коло отримувачів цього виду допомоги. Цією ж постановою змінено відсоток – з 15 до 20%, який домогосподарство сплачує за «комуналку». Однак зміни набудуть чинності з травня 2020 року, тобто після завершення цьогорічного опалювального сезону. Нарахування будуть здійснюватися за принципом «чим менші доходи, тим більша допомога».
З новацій – можливість у будь-який момент отримувати субсидію грошима на власний рахунок. Раніше пільговики могли отримувати монетизовані виплати, якщо подали відповідну заяву до початку опалювального сезону.
У заяві на грошову готівкову виплату пільги на оплату житлово-комунальних послуг громадяни мають обов’язково зазначати реквізити поточного банківського рахунку, на який щомісячно надходитимуть кошти.
Органи соцзахисту відмовляють у призначенні субсидій на наступний рік у разі наявності заборгованості за опалювальний період понад 340 гривень і терміном більше одного місяця.
Припиняють виплачувати субсидію тим, у кого є борги за житлово-комунальні послуги щонайбільше два місяці.
Не мають права на субсидію власник нерухомості понад 120 кв. м для квартир і 200 кв. м для будинків, власники автомобілів, рік випуску яких не перевищує п'яти років. Субсидії не будуть отримувати безробітні, які не стали на облік у центрі зайнятості, а також українці, які декларують дохід менше мінімальної зарплати. Не зможуть отримати виплати й ті, хто за останній рік купували земельні ділянки, нерухомість, будматеріали, інші товари і послуги на суму понад 50 тисяч гривень (за винятком медпослуг, освіти та оплати послуг ЖКГ).
інформує www.slovoidilo.ua