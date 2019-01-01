Мінрегіон: Онлайн-платформа Державного фонду регіонального розвитку

Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР), як інструмент провадження державної політики регіонального розвитку розпочав свою роботу у 2012 році.



Створення ДФРР є однією з умов прискорення соціально-економічного розвитку регіонів України, переведення державних інструментів розвитку регіонів на нову основу, відхід від старої практики фінансування виключно будівництва все нових об’єктів, передусім бюджетної сфери, які домінували в переліках фінансування за кошти субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів, субвенцій на соціально-економічний розвиток окремих територій, державних цільових програмах. Створення ДФРР дозволяє започаткувати в Україні фінансування проектів регіонального розвитку на конкурсній основі та відповідно до регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації.



Державний фонд регінального розвитку визначено статтею 24-1 Бюджетного кодексу України.

Міністерство розвитку громад та територій України запустило нову онлайн платформу Державного фонду регіонального розвитку ( new.dfrr.minregion.gov.ua ).На новій платформі обласні державні адміністрації вже можуть оголошувати конкурсні відбори проектів на 2021 рік за умови наявності затверджених Регіональних стратегій розвитку на 2021-2027 роки, планів їх реалізації, а також визначених пріоритетних технічних завдань.Оновлена платформа передбачає, що кожен заявник матиме власний електронний кабінет, проекти та документація подаватиметься в електронному вигляді, реєстрація та оцінка проектів відбуватиметься виключно на платформі за допомогою кваліфікованого електронного підпису.