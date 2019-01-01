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Мінрегіон: Онлайн-платформа Державного фонду регіонального розвитку

Міністерство розвитку громад та територій України запустило нову онлайн платформу Державного фонду регіонального розвитку (new.dfrr.minregion.gov.ua).

На новій платформі обласні державні адміністрації вже можуть оголошувати конкурсні відбори проектів на 2021 рік за умови наявності затверджених Регіональних стратегій розвитку на 2021-2027 роки, планів їх реалізації, а також визначених пріоритетних технічних завдань.

Оновлена платформа передбачає, що кожен заявник матиме власний електронний кабінет, проекти та документація подаватиметься в електронному вигляді, реєстрація та оцінка проектів відбуватиметься виключно на платформі за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР), як інструмент провадження державної політики регіонального розвитку розпочав свою роботу у 2012 році.

Створення ДФРР є однією з умов прискорення соціально-економічного розвитку регіонів України, переведення державних інструментів розвитку регіонів на нову основу, відхід від старої практики фінансування виключно будівництва все нових об’єктів, передусім бюджетної сфери, які домінували в переліках фінансування за кошти субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів, субвенцій на соціально-економічний розвиток окремих територій, державних цільових програмах. Створення ДФРР дозволяє започаткувати в Україні фінансування проектів регіонального розвитку на конкурсній основі та відповідно до регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації.

Державний фонд регінального розвитку визначено статтею 24-1 Бюджетного кодексу України.
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Бучанська ОТГ Буча
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