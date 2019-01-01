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Юні митці з Бучі перемагають на конкурсах

Підведені підсумки обласного етапу традиційного Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!».
Тема конкурсу в 2020 році – «Ідея соборності України; творчість Тараса Шевченка: суспільство, держава, родина. Минуле, сучасне і майбутнє!!!»

Із сотень робіт, що були надіслані з різних куточків Київщини на виставку до м. Біла Церква, були обрані по 5 найкращих в номінаціях «Декоративно-ужиткове мистецтво» і «Образотворче мистецтво».

Серед переможців і робота «Над колискою три долі», виконана у техніці батик, вихованки художньої студії «АРТ» Бучанського центру позашкільної роботи Зої Казак.

Вітаємо юного митця та її керівника Оксану Фурлет з перемогою!

«Безпека дорожнього руху – це життя!». Вітаймо призера конкурсу плакатів - бучанця Іллю Федотова.


23 січня були підведені підсумки обласного конкурсу плакатів «Безпека дорожнього руху – це життя!», який традиційно щороку проводить КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» та відділ ювенальної превенції Управління превентивної діяльності ГУНП в Київській області.

В обласному конкурсі взяли участь представники 17 районів та 7 міст області. Журі розглянуло 61 плакат. У своїх творчих роботах учнівська молодь попереджувала про негативні наслідки дорожньо-транспортних пригод та дитячого травматизму засобами образотворчого мистецтва в різних техніках виконання.
Вітаємо вихованця художньої студії «АРТ» Бучанського центру позашкільної роботи Іллю Федотова (керівник – Роксолана Фурлет), робота якого за рішенням журі виборола ІІ місце.


А тим часом...

Маленькі художники - вихованці дитсадочка "Капітошка" власноруч виготовили календарики на 2020.


Талановиті малюки уважно слухали свого керівника Кравченко Т.О. і створили таку красу.

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Прес-служба Бучанської міської ради 
 Буча
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