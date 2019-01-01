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Ірпінь: Затримано чоловіка з гранатою в руках

27 січня на спецлінію "102" надійшло повідомлення, від перехожого громадянина, що в м.Ірпені по вул. Центральній біля магазинів "Новус" та "Фора" невідомий чоловік ходить з гранатою в руках.


Прибувши на місце події поліцейські затримали громадянина У., 1977 р.н., як виявилося це місцевий житель.

На разі правоохоронцями зібрані всі відповідні матеріали, а також вилучено у вище вказаного громадянина муляж ручної гранати, схожої на Ф-1.

Поліція міста Ірпеня дякує небайдужим громадянам за оперативне інформування поліції, завдяки яким проводиться профілактика та попередження злочинів!
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Ірпінський відділ поліції ГУНП в Київській області 
 поліція кримінал Ірпінь
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