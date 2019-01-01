Ірпінь: Затримано чоловіка з гранатою в руках

27 січня на спецлінію "102" надійшло повідомлення, від перехожого громадянина, що в м.Ірпені по вул. Центральній біля магазинів "Новус" та "Фора" невідомий чоловік ходить з гранатою в руках.

Прибувши на місце події поліцейські затримали громадянина., 1977 р.н., як виявилося це місцевий житель.Поліція міста Ірпеня дякує небайдужим громадянам за оперативне інформування поліції, завдяки яким проводиться профілактика та попередження злочинів!