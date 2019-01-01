Поліція: В Бучі зупинили нетверезого водія з наркотичними речовинами

Порушника інспектори помітили на вулиці Шевченка у місті Буча, сьогодні, 27 січня, близько 2-ї ночі.

Спілкуючись із 27-річним водієм, патрульні помітили в нього ознаки наркотичного сп’яніння, а під час поверхневої перевірки на додачу виявили поліетиленовий зіп-пакет та згорток з купюри із зеленою речовиною рослинного походження – ймовірно, наркотичною. Пройти перевірку на стан сп’яніння чоловік відмовився.Від охоронців порядку водій отримав адміністративний протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.Для встановлення всіх обставин на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучили в чоловіка зазначені речовини. Поліцейські вилучили автомобіль.