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  • Учора, 15:41
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Поліція: В Бучі зупинили нетверезого водія з наркотичними речовинами

Порушника інспектори помітили на вулиці Шевченка у місті Буча, сьогодні, 27 січня, близько 2-ї ночі.


Його манера керування автомобілем Skoda Octavia викликала підозру у поліцейських.

Спілкуючись із 27-річним водієм, патрульні помітили в нього ознаки наркотичного сп’яніння, а під час поверхневої перевірки на додачу виявили поліетиленовий зіп-пакет та згорток з купюри із зеленою речовиною рослинного походження – ймовірно, наркотичною. Пройти перевірку на стан сп’яніння чоловік відмовився.

Від охоронців порядку водій отримав адміністративний протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

Для встановлення всіх обставин на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучили в чоловіка зазначені речовини. Поліцейські вилучили автомобіль.

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Сектор прес-служби, УПП в Київській області 
 поліція Буча
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