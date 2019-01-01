ООН: Кліматичні переселенці - зараз погано, але буде ще гірше

Генсек ООН Антоніу Гутерреш висловив розчарування у зв'язку з підсумками кліматичної конференції в Мадриді і закликав людство не наслідувати приклад імператора Нерона, який, за легендами, музиціював під час так званого Великого пожежі в Римі.

"Ми думали, що можемо обдурити природу, але природа нам мстить. Останні роки стали найспекотнішими за весь час, наші екосистеми знаходяться в безпрецедентну небезпеку, стихійні лиха стають все більш руйнівними посуха в багатьох регіонах світу ставить під загрозу продовольчу безпеку і розпалює конфлікти, щороку забруднення атмосфери, пов'язане зі змінами клімату, вбиває 7 тисяч осіб. І це тільки початок, якщо ми не почнемо діяти, історія запам'ятає - що у нас були інструменти, але ми вирішили нічого не робити . Наші діти і внуки нас не пробачать за те, що ми пожертвували їх майбутнім заради нашої короткостроковій користі. Імператора Нерона пам'ятають за те, що він грав на арфі, поки горів Рим. Ми хочемо, щоб нас запам'ятали за те ж саме, поки горить планета? " - заявив він в середу 22 січня, виступаючи в італійському Сенаті.

Іоанн Тейтіота з Кірібаті спробував отримати статус біженця в Новій Зеландії, мотивуючи це тим, що через десять-п'ятнадцять років його острів покриє вода і жити там буде неможливо. Влада Нової Зеландії дане прохання відхилили, мотивуючи це тим, що за десять-п'ятнадцять років влади Кірібаті щось придумають, а в крайньому випадку все населення островів організовано переселять в більш безпечне місце.

Рішення говорить: "Якщо життя людини загрожує безпосередня небезпека через зміни клімату, що призводять до природних лих, і він перетинає кордон іншої держави, він не може бути депортований назад, так як життя його загрожує небезпека, так само як і в разі війни або загрози розправи на батьківщині ".

За даними ООН, в одному 2018 році кліматичними біженцями стали 17,2 мільйона чоловік з 148 країн.

Фонд Environmental Justice Foundation (EJF) ще більш песимістичний: за його даними, з 2008-го через негативних змін клімату щороку вимушено змінюють місце проживання 21,7 мільйона чоловік.

Норвезька моніторинговий центр Refugee Council's Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) дає ще більш масштабні цифри і повідомляє, що з 2008 по 2018 рік через природних катаклізмів кліматичними біженцями стали 253,7 мільйона чоловік.

Але як би не було погано зараз - фахівці запевняють, що далі буде незрівнянно гірше.

За даними доповіді Світового банку від 2018 року, до 2050-го (або раніше) кліматичними біженцями стануть 143 мільйони чоловік.

Не дивно, що на тлі подібних перспектив і прогнозів тема змін клімату стала головним фактором, що впливає на глобальні інформаційні, політичні, економічні, а зараз вже і військові тренди.