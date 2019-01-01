ООН: Кліматичні переселенці - зараз погано, але буде ще гірше

Генсек ООН Антоніу Гутерреш висловив розчарування у зв'язку з підсумками кліматичної конференції в Мадриді і закликав людство не наслідувати приклад імператора Нерона, який, за легендами, музиціював під час так званого Великого пожежі в Римі.
"Ми думали, що можемо обдурити природу, але природа нам мстить. Останні роки стали найспекотнішими за весь час, наші екосистеми знаходяться в безпрецедентну небезпеку, стихійні лиха стають все більш руйнівними посуха в багатьох регіонах світу ставить під загрозу продовольчу безпеку і розпалює конфлікти, щороку забруднення атмосфери, пов'язане зі змінами клімату, вбиває 7 тисяч осіб. І це тільки початок, якщо ми не почнемо діяти, історія запам'ятає - що у нас були інструменти, але ми вирішили нічого не робити . Наші діти і внуки нас не пробачать за те, що ми пожертвували їх майбутнім заради нашої короткостроковій користі. Імператора Нерона пам'ятають за те, що він грав на арфі, поки горів Рим. Ми хочемо, щоб нас запам'ятали за те ж саме, поки горить планета? " - заявив він в середу 22 січня, виступаючи в італійському Сенаті.
В перший день форуму було оголошено, щоб світ терміново готувався до "мільйонів вимушених переселенців", які залишать свої будинки через зміни клімату, і супутнім глобальних проблем.
Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді повідомив цю неприємну новину на наступний день після того, як Управління Верховного комісара ООН з прав людини прийняв історичне постанову з приводу тяганини жителя острівної держави Кірібаті і Нової Зеландії, що, власне, і відкрило донині запечатаний ящик кліматичної Пандори.
Іоанн Тейтіота з Кірібаті спробував отримати статус біженця в Новій Зеландії, мотивуючи це тим, що через десять-п'ятнадцять років його острів покриє вода і жити там буде неможливо. Влада Нової Зеландії дане прохання відхилили, мотивуючи це тим, що за десять-п'ятнадцять років влади Кірібаті щось придумають, а в крайньому випадку все населення островів організовано переселять в більш безпечне місце.
Управління Верховного комісара ООН з прав людини прийняв сторону Нової Зеландії, але в своєму рішенні зафіксувало новий юридичний прецедент, наслідки якого зараз складно уявити.
Рішення говорить: "Якщо життя людини загрожує безпосередня небезпека через зміни клімату, що призводять до природних лих, і він перетинає кордон іншої держави, він не може бути депортований назад, так як життя його загрожує небезпека, так само як і в разі війни або загрози розправи на батьківщині ".
Дане рішення автоматично поширюється на 172 країни, які підписали Міжнародний пакт про громадянські і політичні права.
Таким чином, для потенційних біженців, яким до цих пір відмовляли з інших причин, відкривається нова можливість безкарно переселитися в більш комфортні умови - і цих людей, судячи з усього, буде дуже і дуже багато.
За даними ООН, в одному 2018 році кліматичними біженцями стали 17,2 мільйона чоловік з 148 країн.
Фонд Environmental Justice Foundation (EJF) ще більш песимістичний: за його даними, з 2008-го через негативних змін клімату щороку вимушено змінюють місце проживання 21,7 мільйона чоловік.
Норвезька моніторинговий центр Refugee Council's Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) дає ще більш масштабні цифри і повідомляє, що з 2008 по 2018 рік через природних катаклізмів кліматичними біженцями стали 253,7 мільйона чоловік.
Але як би не було погано зараз - фахівці запевняють, що далі буде незрівнянно гірше.
За даними доповіді Світового банку від 2018 року, до 2050-го (або раніше) кліматичними біженцями стануть 143 мільйони чоловік.
Але як би не було погано зараз - фахівці запевняють, що далі буде незрівнянно гірше.
За даними доповіді Світового банку від 2018 року, до 2050-го (або раніше) кліматичними біженцями стануть 143 мільйони чоловік.
У доповіді (посилання www.dw.com >>, підготовленій роком раніше для ООН міжурядової групою експертів зі зміни клімату IPCC, містяться ще більш загрозливі цифри: через глобальне потепління з насиджених місць на пошуки країни "з кращею долею" можуть зірватися 280 мільйонів чоловік.
На думку експертів, якщо світ буде продовжувати використовувати вугілля, нафта і газ, до 2050 року нас чекає наступне:
крижана шапка на Південному полюсі практично зникне; ліси Амазонії, Конго і Папуа - Новій Гвінеї зменшаться до мінімуму і покриються димом від пожеж; в Північній півкулі від субтропіків до середніх широт виникне пояс пустель;
Майамі, Гуандун, Лінкольншир і Олександрія підуть під воду; природні катаклізми будуть слідувати один за іншим; вибухне голод, помножений на зростання населення. В результаті кліматичними біженцями до середини століття стануть до 700 мільйонів чоловік.
Не дивно, що на тлі подібних перспектив і прогнозів тема змін клімату стала головним фактором, що впливає на глобальні інформаційні, політичні, економічні, а зараз вже і військові тренди.
Якщо проаналізувати всі доповіді, програми та маніфести за кліматичними біженцям, то в сухому залишку виходить наступне:
- тепер країни, які призначаються "поганими хлопцями", несуть юридичну відповідальність за людей, життям яких загрожує кліматична криза;
- питання кліматичної міграції (з'явився навіть такий термін) тепер повинні вирішуватися відповідно до аналогії з принципами дотримання прав людини: країни, звідки походять кліматичні біженці, повинні відповідати за їх благополуччя, навіть якщо ці країни (увага!) Не вносять вклад в глобальне потепління;
- необхідно створити два глобальних страхових фонду: з одного країнам, що постраждали від кліматичних змін і від вимушеного переселення мас людей, будуть виплачуватися компенсації; а з другого будуть покриватися витрати країнам, куди в підсумку потрапили кліматичні біженці, при цьому підвищені премії будуть платити держави, "історично відповідальні за вуглецеві викиди і знищення резервуарів з викопним паливом" (читай - газо-, нафто- і вуглевидобувні країни).
www.reuters.com