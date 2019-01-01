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Оприлюднили марки фальсифікованого масла (список)

Лише 9 з 29-ти масел українського і білоруського виробництва виявилися справжнім вершковим маслом, а 20 зразків – фальсифікатом.



Відповідне дослідження провів Київський центр експертиз «ТЕСТ»
оригінал статті тут >>.

Для дослідження масло купували в різних регіонах країни і за зовсім різною ціною: від 15 до 40 грн за пачку в 200г.

Відносно вартості і якості у вершковому маслі простежується чітка тенденція: чим воно дешевше, тим більша ймовірність купити фальсифікат.

Кожна з молочних або олійно-жирових категорій - вершкове масло, спред, суміш рослинно-вершкова - має свого покупця і зобов'язана відповідати нормам або декларації виробника.

Оскільки вершкове масло є більш дорогим продуктом, то його часто підробляють: в цьому ми переконалися, проводячи дослідження. Не варто купувати його або будь-які інші олійно-жирові продукти від неперевірених виробників і в несанкціонованих місцях торгівлі.



Список фальсифікованої продукції, на етикетках якої було написано «Вершкове масло» і був зазначений ДСТУ 4399: 2005, а насправді в складі було виявлено від 60 до 97% замінників молочного жиру:


"3+3 корови"
"Апрель"
"Богодухівський молзавод"
"Брест Литовск"
"Воложинське"
"Всесмак"
"Гомель-продукт"
"Метелик"
"Миколаївмолпром"
"Нота смаку"
"Пан коцький"
"Подільське"
"Поліська сироварня"
"ПП Матвієнко О.В"
"Самбірське"
"Сіверянка"
"Справжнє" (Турківський маслозавод)
"Старокостянтинівський молочний завод"
"Токмак-Молоко"
"Традиційне" (Рихальский завод сухого молока)

Справжнє масло:


1. "Волошкове поле"
2. "Галичина"
3. "Здорово"
4. "Молокія"
5. "Полтавський смак"
6. "Попільнянське"
7. "Радимо"
8. "Чортків" (вагове)
9. "Харківське"

За законодавством України додавати будь-які жири, крім молочного, в вершкове масло не можна. Якщо продукт випускається з іншими жирами, то це вже спред або маргарин в залежності від їх кількості. Крім того, правдива інформація про склад – одна з ключових вимог законодавства щодо маркування.


Для довідки:
Транс-жири - це в своєму роді "бракована" різновид жирних кислот, які у великих кількостях негативно впливають на здоров'я людини. При тривалому і постійному споживанні транс-жири в підвищеної концентрації можуть призвести до розвитку проблем серцево-судинної системи.
Бувають природного і технологічного походження. Згідно із законодавчими нормами, вміст транс-жирів не повинна перевищувати 8%.





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Що купують українці під виглядом масла, розповіла в ефірі ObozTV експертка в галузі якості і безпеки харчових продуктів Олена Сидоренко.
відео від www.obozrevatel.com




Сюжет від ТСН


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www.bucha.com.ua
 відеосюжет
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