Оприлюднили марки фальсифікованого масла (список)

Лише 9 з 29-ти масел українського і білоруського виробництва виявилися справжнім вершковим маслом, а 20 зразків – фальсифікатом.

Кожна з молочних або олійно-жирових категорій - вершкове масло, спред, суміш рослинно-вершкова - має свого покупця і зобов'язана відповідати нормам або декларації виробника.



Оскільки вершкове масло є більш дорогим продуктом, то його часто підробляють: в цьому ми переконалися, проводячи дослідження. Не варто купувати його або будь-які інші олійно-жирові продукти від неперевірених виробників і в несанкціонованих місцях торгівлі.

Список фальсифікованої продукції, на етикетках якої було написано «Вершкове масло» і був зазначений ДСТУ 4399: 2005, а насправді в складі було виявлено від 60 до 97% замінників молочного жиру:

Справжнє масло:

За законодавством України додавати будь-які жири, крім молочного, в вершкове масло не можна. Якщо продукт випускається з іншими жирами, то це вже спред або маргарин в залежності від їх кількості. Крім того, правдива інформація про склад – одна з ключових вимог законодавства щодо маркування.

Транс-жири - це в своєму роді "бракована" різновид жирних кислот, які у великих кількостях негативно впливають на здоров'я людини. При тривалому і постійному споживанні транс-жири в підвищеної концентрації можуть призвести до розвитку проблем серцево-судинної системи.

Бувають природного і технологічного походження. Згідно із законодавчими нормами, вміст транс-жирів не повинна перевищувати 8%.

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Сюжет від ТСН