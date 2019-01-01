ДТП: У річку Бучанка влетіло авто з дитиною

Вночі суботи, 25 січня, на околиці Ірпеня автомобіль Hyundai Elantra злетів з дороги і впав у річку Буча. У салоні знаходилися водій і 9-річна дитина, які разом з автомобілем почали йти на дно.

Аварія трапилася близько 01:00. Hyundai їхав уздовж річки Буча, в сторону траси для мотокросу. Як водій повідомив патрульним, на порожню дорогу під колеса вискочив собака. Він різко смикнув кермо в сторону і транспортний засіб занесло, після чого воно злетіло в річку.