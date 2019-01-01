ДТП: У річку Бучанка влетіло авто з дитиною

Вночі суботи, 25 січня, на околиці Ірпеня автомобіль Hyundai Elantra злетів з дороги і впав у річку Буча. У салоні знаходилися водій і 9-річна дитина, які разом з автомобілем почали йти на дно.
Їм вдалося вибратися на берег. Хлопчик в реанімації.
Аварія трапилася близько 01:00. Hyundai їхав уздовж річки Буча, в сторону траси для мотокросу. Як водій повідомив патрульним, на порожню дорогу під колеса вискочив собака. Він різко смикнув кермо в сторону і транспортний засіб занесло, після чого воно злетіло в річку.
Чоловікові вдалося врятуватися самому і витягнути на берег дитини. Відомо, що дитину доставили в реанімацію. Характер травм дитини невідомий. Hyundai повністю зник під водою, його будуть діставати рятувальники.
Приблизно в цей же час в центрі Ірпеня компанія на Mercedes протаранив три автомобілі і влетіла в МАФ. Чоловіки намагалися сховатися від поліції, двоє з них постраждали.