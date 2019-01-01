Поширення вірусу по всьому Китаю, до Японії, Таїланду та США

Кількість загиблих від вірусу вже 33. Китай розширив закриття в провінції Хубей - центрі спалаху коронавірусу.

Як живе в карантині Ухань

На національному рівні в даний час є 830 підтверджених випадків пацієнтів, заражених вірусом.



Обмеження на проїзд відрізняються від міста до міста - хоча багато місць призупинили транспортні послуги.

У Ухані всі автобусні, метрополітені та поромні служби припинено, а всі виїзні літаки та поїзди скасовані.

Мешканцям рекомендується не виїжджати, і повідомляється про блокпости.

Більшість жертв були людьми похилого віку та страждали від інших хронічних захворювань, включаючи Паркінсон та діабет.

Всесвітня організація охорони здоров’я не визнала вірус «міжнародною надзвичайною ситуацією», частково через малу кількість випадків за кордоном.



Яка глобальна ситуація?