Поширення вірусу по всьому Китаю, до Японії, Таїланду та США

Кількість загиблих від вірусу вже 33. Китай розширив закриття в провінції Хубей - центрі спалаху коронавірусу.
Обмеження на поїздки торкнуться щонайменше 20 мільйонів людей у 10 містах, включаючи столицю Ухань, де виник вірус.
Як живе в карантині Ухань
У четвер, 23 січня, пацієнт з коронавірусом помер у сусідній провінції Хебей, що зробило його першою смертю за межами Хубея.
Північно-східний район межує з Росією і знаходиться на відстані понад 2 000 кілометрів (1200 миль) від Ухань.
На національному рівні в даний час є 830 підтверджених випадків пацієнтів, заражених вірусом.
Блокування відбувається напередодні місячного Нового року - однієї з найважливіших дат у китайському календарі, коли мільйони людей їдуть додому.
У Шанхаї, курорт Діснея, тимчасово закривається у відповідь на запобігання та контроль спалаху хвороби.
Обмеження на проїзд відрізняються від міста до міста - хоча багато місць призупинили транспортні послуги.
У Ухані всі автобусні, метрополітені та поромні служби припинено, а всі виїзні літаки та поїзди скасовані.
Мешканцям рекомендується не виїжджати, і повідомляється про блокпости.
У Ухані всі автобусні, метрополітені та поромні служби припинено, а всі виїзні літаки та поїзди скасовані.
Мешканцям рекомендується не виїжджати, і повідомляється про блокпости.
Ечжоу, менше місто Хубея, закрив свою залізничну станцію. Місто Енші призупинило всі автобусні перевезення.
Але вплив коронавірусу не обмежується провінцією Хубей.
Влада також скасувала основні публічні заходи в інших частинах країни, зокрема:
Закрито палацовий комплекс Пекіна.
Скасована традиційна храмова ярмарка у Пекіні.
Скасування міжнародного карнавалу в Гонконзі.
Скасування щорічного футбольного турніру в Гонконзі.
Скасування всіх публічних святкувань місячного Нового року в Макао.
Національної комісії з охорони здоров'я Китаю інформувала:
- наймолодша загибла: 17 років
- найстаршій - 89 років.
Більшість жертв були людьми похилого віку та страждали від інших хронічних захворювань, включаючи Паркінсон та діабет.
Ухань - проживає близько 11 мільйонів людей - зараз стрімко будує нову лікарню на 1000 ліжок для боротьби зі зростаючою кількістю жертв.
Всесвітня організація охорони здоров’я не визнала вірус «міжнародною надзвичайною ситуацією», частково через малу кількість випадків за кордоном.
Яка глобальна ситуація?
В'єтнам та Сінгапур були додані до країн, які фіксували підтверджені випадки, приєднавшись до Таїланду, США, Тайваню та Південної Кореї.
Японія підтвердила свою другу справу у четвер, а Південна Корея - свою другу справу у п’ятницю.
У п'ятницю Сінгапур підтвердив свою третю справу - хто, як відомо, є сином пацієнта у першій підтвердженій справі.
Чотири випадки в Таїланді є більшістю будь-якої країни, крім Китаю. Інші країни розслідують підозрювані випадки, зокрема Великобританія та Канада.
Багато органів влади оголосили заходи щодо перевірки пасажирів з Китаю, включаючи в четвер основні аеропортові центри Дубая та Абу-Дабі.
Тайвань заборонив приїжджати з Ухана, а державний департамент США попередив американських мандрівників проявляти підвищену обережність у Китаї.