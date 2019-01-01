ДТП у Бучі - лобове зіткнення, водій загинув

23 січня, у місті Буча близько 19:00. сталася смертельна аварія за участю двох машин. На вул. Києво-Мироцькій зіткнулися Dacia Logan і Kia Sorento.

57-річна пасажирка KIA потрапила до лікарні із переломом ребра. Наразі слідчі з’ясовують усі обставини ДТП.Від удару легковик загорівся. Вогонь вдалося загасити. Водій Dacia 1996 року народження помер на місці.Що саме стало причиною зіткнення, з’ясовуватимуть правоохоронці.