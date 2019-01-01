'Капітан Чікаго' - Ірпінський екс-мер Карплюк намалював собі фотожабу

"Фотожаба" під назвою "ПІДПИШИСЬ на telegram-канал Володимира Карплюка " опублікована на сторінці в Фейсбук.
Тож... будемо читати і чекати професійні дії від місцевого героя.
telegram-канал Володимира Карплюка
https://t.me/karpliukV
https://t.me/karpliukV
КАНАЛ: www.t.me/buchacomua
Також Telegram-канал доступний і для сайту бучанської СЗОШ №5:
(www.inter-logos.org)
КАНАЛ: www.t.me/logos_5
Зауважимо, що сайт bucha.com.ua ставить за ціль інформувати жителів актуальними публікаціями, без політичної пропагади, без "супер пупер акцій про все на світі".