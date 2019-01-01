» » 'Капітан Чікаго' - Ірпінський екс-мер Карплюк намалював собі фотожабу
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'Капітан Чікаго' - Ірпінський екс-мер Карплюк намалював собі фотожабу

"Фотожаба" під назвою "ПІДПИШИСЬ на telegram-канал Володимира Карплюка " опублікована на сторінці в Фейсбук.



Тож... будемо читати і чекати професійні дії від місцевого героя.

telegram-канал Володимира Карплюка
https://t.me/karpliukV










КАНАЛ: www.t.me/buchacomua


Також Telegram-канал доступний і для сайту бучанської СЗОШ №5:


(www.inter-logos.org)



КАНАЛ: www.t.me/logos_5

Зауважимо, що сайт bucha.com.ua ставить за ціль інформувати жителів актуальними публікаціями, без політичної пропагади, без "супер пупер акцій про все на світі".
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Карплюк Ірпінь
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