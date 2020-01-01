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Свято Водохреща в Бучанському парку (фото, відео)

У храмах міста провели святкове богуслужіння з освященням води, яка на Водохреще є цілющою і особливо смачною...
На озері Центрального міського парку в Бучі також відбулося освячення води та масове купання.



Бажаємо вам міцного здоров’я, внутрішнього тепла, яке зігріває душу і серце, успіхів у всіх починаннях.

Вода омиє все
Душа розплющить очі
Від смутку і біди
Від непорозумінь
Вода омиє все
І зорепадом ночі
Нам Віру укріпить,
звільнивши від сумлінь.




Фото на згадку:










Відео на згадку:





КОЛЯДКИ 14-16.01.2020


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