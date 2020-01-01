Свято Водохреща в Бучанському парку (фото, відео)

У храмах міста провели святкове богуслужіння з освященням води, яка на Водохреще є цілющою і особливо смачною...

На озері Центрального міського парку в Бучі також відбулося освячення води та масове купання.

Вода омиє все

Душа розплющить очі

Від смутку і біди

Від непорозумінь

Вода омиє все

І зорепадом ночі

Нам Віру укріпить,

звільнивши від сумлінь.

КОЛЯДКИ 14-16.01.2020

Бажаємо вам міцного здоров’я, внутрішнього тепла, яке зігріває душу і серце, успіхів у всіх починаннях.