Коцюбинське: Достроково вийшов чоловік, який зґвалтував і вбив маленьку дитину

У 2019 жорстокого ґвалтівника і вбивцю засудили до 10 років тюремного ув'язнення. Однак, суд достроково звільнив його.
У 2016 році в Коцюбинске трапилася страшна трагедія - дворічного хлопчика жорстоко зґвалтував і вбив власний вітчим. У той день мати залишила дитину на співмешканця і вийшла у справах, а коли повернулася, дитина вже був мертвий.
За рішенням апеляційного суду термін попереднього ув'язнення з 18 травня 2016 року по 21 жовтня 2019 року було враховано як день за два по «закону Савченко». З огляду на це суд умовно-достроково звільнив злочинця за клопотанням адвоката.
Адвокат потерпілих обурена таким рішенням суду і має намір домагатися справедливості і буде оскаржувати рішення суду.
Детальніше про трагедію дивіться у сюжеті "Свідок":