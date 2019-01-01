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Коцюбинське: Достроково вийшов чоловік, який зґвалтував і вбив маленьку дитину

У 2019 жорстокого ґвалтівника і вбивцю засудили до 10 років тюремного ув'язнення. Однак, суд достроково звільнив його.


У 2016 році в Коцюбинске трапилася страшна трагедія - дворічного хлопчика жорстоко зґвалтував і вбив власний вітчим. У той день мати залишила дитину на співмешканця і вийшла у справах, а коли повернулася, дитина вже був мертвий.

За рішенням апеляційного суду термін попереднього ув'язнення з 18 травня 2016 року по 21 жовтня 2019 року було враховано як день за два по «закону Савченко». З огляду на це суд умовно-достроково звільнив злочинця за клопотанням адвоката.

Адвокат потерпілих обурена таким рішенням суду і має намір домагатися справедливості і буде оскаржувати рішення суду.

Детальніше про трагедію дивіться у сюжеті "Свідок":

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Коцюбинське кримінал поліція
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