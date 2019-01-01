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Бабинці: з озера дістали тіло зниклого 16-річного підлітка

У селі Бабинці Бородянського району Київської області в суботу, 18 січня, з озера дістали тіло 16-річного хлопця, який пропав два дні тому.



Тіло витягли з озера близько 16:30. Повідомлення про розшук Павла з'явилася на сторінці "Розшук дітей ГУ ПП в Київській області в Facebook" 17 січня. За словами правоохоронців, хлопець пішов з дому в четвер, 16 січня, близько 23:30. Інших подробиць не повідомляється.

Про це повідомила політичний експерт і екс-радник міністра соціальної політики України Тетяна Лупова на своїй сторінці в Facebook.

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Бабинці поліція фотофакт відеосюжет
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