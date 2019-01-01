Про сплату податку на житлову нерухомість. Ціна зросла на 35%

В.о. начальника ГУ ДПС у Київській області Орест Вітик повідомив:
у 2019 році мешканці пристоличного регіону сплатили 402,4 млн грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Він підкреслив, що порівняно з результатом 2018 року цей показник зріс на 35%, що у грошовому еквіваленті дорівнює 104,4 для місцевих бюджетів коштів.
- квартири площею понад 60 кв. м;
- приватні будинки площею понад 120 кв. м;
Податок сплачують за площі нерухомості, що перевищують встановлений ліміт, до прикладу, якщо площа квартири 80 кв. м, то податок буде нараховано за 20 кв. м.
- якщо площа житла перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, та на об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (надаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності).
- встановлюють за своїм рішенням сільські, селищні, міські ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування території громад, залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості;
- ставка податку на загальнодержавному рівні обмежена, – не більше 1,5% від мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня звітного року за 1 квадратний метр;
у 2020 році розмір мінімальної заробітної плати становить 4723 грн., таким чином, максимальна ставка податку становитиме 70,84 грн за 1 кв. м.
Податкові повідомлення-рішення – фізичним особам мають прийти до 1 липня 2020 року, а сплатити суму визначеного в ньому податку потрібно протягом 60 днів після його отримання.
Власники житлової нерухомості, які мають платити податок, але не отримали податкового повідомлення-рішення, можуть звернутися в податкову добровільно та провести звірку данихю
У разі якщо податкові органи відобразять такий об’єкт нерухомості в базі (наприклад, після операції з купівлі-продажу, оформлення в реєстрі), власнику доведеться заплатити податок відразу за останні три роки.
у 2019 році мешканці пристоличного регіону сплатили 402,4 млн грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Він підкреслив, що порівняно з результатом 2018 року цей показник зріс на 35%, що у грошовому еквіваленті дорівнює 104,4 для місцевих бюджетів коштів.
У 2020 році розмір мінімальної заробітної плати становить 4723 грн, таким чином, максимальна ставка податку становитиме 70,84 грн за 1 кв.
Податок на житлову нерухомість сплачують фізичні особи – власники житлової нерухомості, якщо площа житла, що перебуває в їхній власності, перевищує встановлений ліміт – пільгову площу (незалежно від кількості об’єктів).
Податок на житлову нерухомість сплачують фізичні особи – власники житлової нерухомості, якщо площа житла, що перебуває в їхній власності, перевищує встановлений ліміт – пільгову площу (незалежно від кількості об’єктів).
Що оподатковується
- квартири площею понад 60 кв. м;
- приватні будинки площею понад 120 кв. м;
Податок сплачують за площі нерухомості, що перевищують встановлений ліміт, до прикладу, якщо площа квартири 80 кв. м, то податок буде нараховано за 20 кв. м.
Коли зазначена пільга не надається:
- якщо площа житла перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, та на об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (надаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності).
Розмір податку:
- встановлюють за своїм рішенням сільські, селищні, міські ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування території громад, залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості;
- ставка податку на загальнодержавному рівні обмежена, – не більше 1,5% від мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня звітного року за 1 квадратний метр;
у 2020 році розмір мінімальної заробітної плати становить 4723 грн., таким чином, максимальна ставка податку становитиме 70,84 грн за 1 кв. м.
У 2020 році податок сплачується за 2019 рік.
Податкові повідомлення-рішення – фізичним особам мають прийти до 1 липня 2020 року, а сплатити суму визначеного в ньому податку потрібно протягом 60 днів після його отримання.
Власники житлової нерухомості, які мають платити податок, але не отримали податкового повідомлення-рішення, можуть звернутися в податкову добровільно та провести звірку данихю
У разі якщо податкові органи відобразять такий об’єкт нерухомості в базі (наприклад, після операції з купівлі-продажу, оформлення в реєстрі), власнику доведеться заплатити податок відразу за останні три роки.