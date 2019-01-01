Феєрія танцю від хореографічного колективу "Фантазія"

18 січня зразковий хореографічний колектив "Фантазія" провели концерт танцю у Центральному будинку культури Бучі: кожен номер - це окрема розповідь - сповідь, у якій учасник - головна діюча особа, яка створює танцювальне полотно з усіма іншими.

Розгадати секрет успіху колективу можна одразу, побачивши повен зал глядачів: вони улюбленці публіки, які з перших нот і перших па заворожують зал.Синергія творчості керівника, вогонь учасників, підтримка рідних, бажання бути кращими, сотні перемог, оригінальні костюми, не менш оригінальні постановки - ось і зіркова формула їхнього переможного виступу щоразу.Саме тому без їхньої участі не відбувається жодне свято у громаді.Феєрія танцю - це про бучанську "Фантазію"