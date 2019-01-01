Поліція: У Бучі оперативно затримали викрадача авто

Щоб викрасти авто, зловмисник проник до салону через дверцята, які власник залишив необачно відкритими. Завів автомобіль, оголивши дротики замка запалювання.

Житель міста Буча звернувся до поліції з повідомленням про те, що біля під’їзду виявив відсутність свого автомобіля «Лада» червоного кольору. За вказаною адресою вже за кілька хвилин прибув наряд групи реагування патрульної поліції.Щойно поліцейські почали детально опитувати потерпілого, як помітили автомобіль, що проїжджав неподалік і підпадав під орієнтування.Не гаючи ні секунди, поліцейські на службовому авто кинулись наздоганяти. Під час переслідування, правоохоронці помітили автівку, яку розшукували.На законну вимогу працівників поліції автомобіль, де було двоє чоловіків, зупинився.За кермом автомобіля знаходився 38-річний киянин. Приладом «Драгер» встановлено, що вміст алкоголю в крові становив 0,95 проміле. Відносно водія поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 130 КУпАП. Одразу завезли його до суду, де суддя прийняв рішення: позбавити чоловіка права керувати транспортними засобами на рік та сплатити штраф у розмірі 10200 гривень.Як з’ясувалось, викрадачем авто виявився інший чоловік. Він був пасажиром, оскільки знаходився у стані сильного алкогольного сп’яніння.Наразі працівники Ірпінського відділу поліції встановлюють усі обставини злочину та роль кожного з учасників. За фактом незаконного викрадення автомобіля відкрито кримінальне провадження за ст. 289 Кримінального кодексу України.Шановні власники автотранспортних засобів! Для того, щоб захистити автомобіль від крадіжки, залишайте авто на охоронюваних автостоянках, обладнайте автомобіль спеціальними охоронними пристроями, не залишайте ключі в замку запалювання, зачиняйте машину, навіть якщо залишаєте її ненадовго.