Пожежники позапланово перевірили Бучанську школу №3

16 січня інспекторським складом Ірпінського міського відділу спільно з головним інспектором ВНТР та КСПЗ та Л УЗНС ГУ ДСНС України у Київській області проведено позапланову перевірку дотримання вимог протипожежного законодавства та будівельних норм при влаштуванні системи автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу, змонтованих в будівлі Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. ЗОШ І-ІІІ ст.» №3 Бучанської міської ради Київської області, розташованої за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Вокзальна, 46-а.
Під час перевірки з було перевірено справність систем протипожежного захисту будівлі навчального закладу та наголошено на недоліках, котрі були виявлені під час перевірки.
Під час перевірки з було перевірено справність систем протипожежного захисту будівлі навчального закладу та наголошено на недоліках, котрі були виявлені під час перевірки.