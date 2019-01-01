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Пожежники позапланово перевірили Бучанську школу №3

16 січня інспекторським складом Ірпінського міського відділу спільно з головним інспектором ВНТР та КСПЗ та Л УЗНС ГУ ДСНС України у Київській області проведено позапланову перевірку дотримання вимог протипожежного законодавства та будівельних норм при влаштуванні системи автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу, змонтованих в будівлі Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. ЗОШ І-ІІІ ст.» №3 Бучанської міської ради Київської області, розташованої за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Вокзальна, 46-а.
Під час перевірки з було перевірено справність систем протипожежного захисту будівлі навчального закладу та наголошено на недоліках, котрі були виявлені під час перевірки.

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Ірпінський МВ ГУ ДСНС 
 мнс Буча ЗОШ №3
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