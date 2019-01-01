З 2021 року українців чекає 'візовий безвіз'. 5 фактів

5 фактів про безвізові поїздки до ЄС з 2021 року. Інфографіка

У 2021-му ЄС впроваджує систему авторизації подорожей. Українцям потрібно буде заздалегідь отримувати дозвіл на мандрівку. Відтак Укрінформ підготував інфографіку про майбутні зміни.З 2021 року ЄС запроваджує Європейську інформаційну систему авторизації подорожей (ETIAS), що означає внесення змін до умов безвізових подорожей до ЄС для громадян третіх країн.Ініціатива щодо створення Європейської інформаційної системи авторизації подорожей (ETIAS) виникла ще у квітні 2016 року в рамках підготовки Європейською Комісією пропозицій щодо посилення безпеки на зовнішніх кордонах ЄС. Восени 2018 року ЄС схвалив необхідні законодавчі рішення про Європейську інформаційну систему авторизації подорожей (ETIAS).З 2021 року перед поїздкою до держав-членів ЄС громадянам України необхідно буде отримати попередній дозвіл на поїздку шляхом подання онлайн-заявки. За кожне звернення заявник повинен буде сплатити комісію в розмірі 7 євро (для осіб, молодших 18 та старших 70 років - безкоштовно). Авторизація буде дійсна протягом 3 років або до завершення терміну дії проїзного документа, зареєстрованого при поданні заявки.Європейська інформаційна система авторизації подорожей не є аналогом візової системи. Йдеться лише про простий дозвіл до поїздки. У разі відмови у в’їзді через ETIAS, особа матиме право подати апеляцію на рішення системи.Попередня авторизація дозволить ЄС завчасно ідентифікувати осіб, що можуть становити міграційну/безпекову загрозу та значно підвищить безпеку зовнішніх кордонів ЄС. Нова система також дозволить суттєво зменшити кількість відмов у в’їзді до ЄС безпосередньо при перетині кордону, адже подорожуючі будуть знати завчасно чи не має у держав-членів ЄС застережень щодо їхньої поїздки.