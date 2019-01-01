Поліція: Затримано зловмисника який напав на іноземця в Бучі

15 січня в Бучі трапилася резонанса подія! До спецлінії "102" близько 18.30 надійшло повідомлення, що в м. Буча, по вул.Енергетиків невідома особа нанесла тілесні ушкодження громадянину Індії.
На місце події негайно було направлено групу реагування патрульної поліції та слідчо-оперативну групу, для встановлення всіх обставин події.
Як стало відомо невідомий чоловік здійснив напад на іноземця, нанісши останньому тілесні ушкодження металевим предметом схожим на гачок, які мав загострення з обох кінців. На той час зловмисник покинув місце події.
На пошук особи, яка здійснила напад, поліція міста Ірпеня кинула всі сили та засоби. Дякуючи небайдужим громадянам, які повідомляли в якому саме напрямку рухається нападник правоохоронці затримали гр. Ф., 1974 р.н., мешканця смт. Гостомель.
Під час поверхневого огляду у громадянина виявлено та вилучено аналогічний металевий предмет схожий на гачок з двома загостреними кінцями. Невідомо, які саме наміри мав на меті громадянин Ф., та як трагічно могла б закінчитися подія, якби #поліцейські не затримали нападника. Під час розмови з поліцейськими нападник поводив себе занадто зухвало.
По даному факту відкрите кримінальне провадження, наразі проводиться слідство.