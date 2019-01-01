Поліція: Затримано зловмисника який напав на іноземця в Бучі

15 січня в Бучі трапилася резонанса подія! До спецлінії "102" близько 18.30 надійшло повідомлення, що в м. Буча, по вул.Енергетиків невідома особа нанесла тілесні ушкодження громадянину Індії.

На пошук особи, яка здійснила напад, поліція міста Ірпеня кинула всі сили та засоби. Дякуючи небайдужим громадянам, які повідомляли в якому саме напрямку рухається нападник правоохоронці затримали гр. Ф., 1974 р.н., мешканця смт. Гостомель.

Як стало відомо невідомий чоловік здійснив напад на іноземця, нанісши останньому тілесні ушкодження металевим предметом схожим на гачок, які мав загострення з обох кінців. На той час зловмисник покинув місце події.Під час поверхневого огляду у громадянина виявлено та вилучено аналогічний металевий предмет схожий на гачок з двома загостреними кінцями. Невідомо, які саме наміри мав на меті громадянин Ф., та як трагічно могла б закінчитися подія, якби #поліцейські не затримали нападника.По даному факту відкрите кримінальне провадження, наразі проводиться слідство.