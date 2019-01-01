Відсьогодні вся реклама в Україні має бути виконана державною мовою

16 січня набуває чинності стаття закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" .

Згідно зі змінами, передбаченими у законі, за даними пресслужби ВР:



- уся реклама на телебаченні, радіо, а також у друкованих виданнях має бути виконана лише українською мовою;

- телерадіоорганізації закордонного мовлення, телерадіоорганізації, що ведуть мовлення однією або кількома офіційними мовами Євросоюзу, поряд із державною мовою, можуть розміщувати рекламу офіційними мовами ЄС;

- друковані ЗМІ, що видаються однією з офіційних мов ЄС, можуть розміщувати рекламу цією ж мовою;

- порушення цих положень тягне за собою адміністративний штраф у розмірі 200-300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (3400-5100 гривень). Якщо порушення вчинене вперше, то може бути просто попередження.