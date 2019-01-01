» » » Відсьогодні вся реклама в Україні має бути виконана державною мовою
  • Сьогодні, 11:32
  • 67
  • 0
+aA | -Aa 

Відсьогодні вся реклама в Україні має бути виконана державною мовою

16 січня набуває чинності стаття закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" .


Через шість місяців з дня набрання чинності ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної", набувають чинності норми статті 32 цього закону. Ця стаття регламентує використання державної мови у сфері реклами.

Згідно зі змінами, передбаченими у законі, за даними пресслужби ВР:

- уся реклама на телебаченні, радіо, а також у друкованих виданнях має бути виконана лише українською мовою;
- телерадіоорганізації закордонного мовлення, телерадіоорганізації, що ведуть мовлення однією або кількома офіційними мовами Євросоюзу, поряд із державною мовою, можуть розміщувати рекламу офіційними мовами ЄС;
- друковані ЗМІ, що видаються однією з офіційних мов ЄС, можуть розміщувати рекламу цією ж мовою;
- порушення цих положень тягне за собою адміністративний штраф у розмірі 200-300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (3400-5100 гривень). Якщо порушення вчинене вперше, то може бути просто попередження.
1 0

законодавство
Напечатать
 Інші новини по темі:
Підписано закон про українську мову як державну

Підписано закон про українську мову як державну

Суспільство
Закон про мову. Спростовуємо страшилки й перебріхування

Закон про мову. Спростовуємо страшилки й перебріхування

законодавтство
Вчимо рідну мову!

Вчимо рідну мову!

Буча та регіон
Рада проголосувала за роздержавлення ЗМІ

Рада проголосувала за роздержавлення ЗМІ

Суспільство
Найкращі школи України за результатами ЗНО з української мови (Бучанська гімназія 24 місце)

Найкращі школи України за результатами ЗНО з української мови (Бучанська гімназія 24 місце)

статті
Розяснення щодо закону Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні

Розяснення щодо закону Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні

законодавтство
Ірпінська ОДПІ: Змінено ставки збору

Ірпінська ОДПІ: Змінено ставки збору

Публікації
Втратив книгу обліку доходів та витрат – повідом податкову

Втратив книгу обліку доходів та витрат – повідом податкову

Публікації
Законодавство: Про порушення законодавства про захист персональних даних

Законодавство: Про порушення законодавства про захист персональних даних

законодавтство
"Про Порядок розміщення об’єктів зовнішньої реклами у місті Ірпінь"

"Про Порядок розміщення об’єктів зовнішньої реклами у місті Ірпінь"

Ірпінський вісник
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.