В Ірпені пожежа знищила будинок та господарську будівлю (відео)

15 січня в Ірпені на розі вулиць Б. Хмельницького та Кулиняка горів приватний будинок та господарська будівля.
15 січня о 10:32 на пункт зв’язку 36-Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку в місті Ірпінь по вул. Б. Хмельницького, 15.
Отримавши повідомлення, на місце події негайно було направлено 2 відділення Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь, 1 відділення Державної пожежно-рятувальної частини м. Буча, 1 відділення Державного пожежно-рятувального посту сел. Гостомель та 1 відділення Державного пожежно-рятувального посту сел. Ворзель. По прибуттю на місце виклику стало відомо, що вогнем охоплено мансардне приміщення над першим поверхом приватного житлового будинку та поруч розташовану господарчу споруду.
Гасіння ускладнювалось робою на висоті та сильним випромінюванням. Загалом на місці працювало 17 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки.
Локалізовано пожежу о 11:25, на даній час триває ліквідація. Вогнем знищено мансардній поверх, пошкоджено перекриття житлового будинку, речі домашнього та побутового вжитку.
Загиблих на місці пригоди не виявлено, причина загорання та збитки від пожежі наразі встановлюються.
За словами господаря, від розтопленого каміна зайнялася пластикова обшивка будинку. Одразу почав гасити, але марно.
До приїзду пожежних допомагали гасити пожежу сусіди, поливаючи зі шлангів гараж.