Рішення суду: Міжшкільний НВК залишається в Бучі

Майнові права Бучанської громади успішно захищено в суді!

14 січня, Північний апеляційний господарський суд своєю постановою відмовив у задоволенні апеляційної скарги Ірпінської міської ради у справі за її ж позовом до Бучанської міської ради про визнання незаконними та скасування рішень Бучанської міської ради; скасування державної реєстрації права власності; витребування з чужого незаконного володіння громадського будинку «Міжшкільний навчально-виробничий комбінат», який знаходиться за адресою: м. Буча, вул. Яблунська, 129 та визнання права власності на це майно.Нагадаємо, що рішенням суду першої інстанції по цій справі, безпідставні та необґрунтовані вимоги Ірпінської міської ради також залишено без задоволення. Натомість, суди першої та апеляційної інстанцій констатували належність майнового комплексу Міжшкільного навчально-виробничого комбінату (в якому нині знаходиться Ірпінсько-Бучанський військовий комісаріат), балансовою вартістю близько 8 млн. грн., до комунальної власності Бучанської територіальної громади.Попри безпідставні звинувачення та заяви колишніх посадовців Ірпінської міської ради про буцімто незаконні дії депутатського корпусу та посадових осіб Бучанської міської ради при оформленні у комунальну власність зазначеного майна, суди двох інстанцій, розібравшись по суті справи, винесли законні та обґрунтовані рішення.Інтереси Бучанської міської ради успішно захищено начальником юридичного відділу Максим Беляков, який довів перед судом безпідставність та абсурдність вимог позивача.Принципово реагуватимемо на будь-які порушення прав та законних інтересів Бучанської міської ОТГ від кого б вони не були.