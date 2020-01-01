200 найкращих громад України. Буча на №79

За результатами наданої інформації, Фондом "Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу", сформовано рейтинг інституційної спроможності і сталого розвитку малих та середніх громад України.

До рейтингу увійшли такі міста Київщини:

Переяслав, Славутич, Тетіїв, Українка, Фастів Ірпінь, Обухів, Березань, Буча, Бориспіль, Боярка, Вишгород, Немішаєве, Великодимер, Вишневе.

Коротка аналітична записка

Середній рівень якості власних сайтів (за 5 бал. шкалою) – 1,46.

Середній рівень якості власних стратегій розвитку (за 10 бал. шкалою) – 5,17.

Середній річний рівень власних надходжень – 44,18 млн. грн.

Середній річний рівень доходів громади – 86,08 млн. грн.

Рейтинг громад постійно змінюється при надходженні нової достовірної інформації про зміни в громаді.

200 найкращих громад України станом на 01.01.2020.Рейтинг враховує 38 критерійних показників та відображає інвестиційну привабливість громад у 2020 році.У порівнянні з минулою аналітикою додані такі показники як:- наявність SECAP на власних інформаційних ресурсах громади, та доступність пошуку;- укладені ЕСКО контракти в громаді;- наявність на територіях громади вітропарків та сонячних станцій та їхня потужність;- наявність власного бренду громади.Обраховано рейтинг 1 321 громади України до 100 тис. мешканців.Середній показник по країні – 21,48.- які приєдналися до ініціативи ЄС «Угода Мерів» – 214;- які мають власний SECAP – 117;- які розмістили SECAP на власних ресурсах – 20;- які провели моніторинг SECAP – 23;- які провели інфраструктурні модернізаційні проекти з підвищенням енергоефективності – 202;- мають довгострокові кредитні угоди – 44;- активно працюють з громадським бюджетом – 143;- мають проекти «Відкрита громада» або SMART City – 74;- мають глобальний відеомоніторинг – 89;- мають інвестиційні паспорти – 103;- мають інвестиційні пропозиції – 43;- мають АС енергомоніторингу – 68;- працюють по ЕСКО контрактам – 29;- мають штатних працівників в сфері енергоменеджменту – 68;- активно впроваджують громадські проекти – 92;- мають постійні міжнародні контакти – 155;- впроваджують проекти за участю міжнародних партнерів – 12;- впроваджують проекти в партнерстві з приватним бізнесом – 13;- мають промо-ролики – 40;- мають власний бренд – 10.За відсутності зворотного зв'язку про поточну діяльність громади, використовується інформація з відкритих джерел.Громади, які відсутні в списку, мають показники значно нижче.Бажаємо успіхів у наступному 2020 році!