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200 найкращих громад України. Буча на №79

За результатами наданої інформації, Фондом "Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу", сформовано рейтинг інституційної спроможності і сталого розвитку малих та середніх громад України.


200 найкращих громад України станом на 01.01.2020.

До рейтингу увійшли такі міста Київщини:
Переяслав, Славутич, Тетіїв, Українка, Фастів Ірпінь, Обухів, Березань, Буча, Бориспіль, Боярка, Вишгород, Немішаєве, Великодимер, Вишневе.


Рейтинг враховує 38 критерійних показників та відображає інвестиційну привабливість громад у 2020 році.
У порівнянні з минулою аналітикою додані такі показники як:
- наявність SECAP на власних інформаційних ресурсах громади, та доступність пошуку;
- укладені ЕСКО контракти в громаді;
- наявність на територіях громади вітропарків та сонячних станцій та їхня потужність;
- наявність власного бренду громади.

Коротка аналітична записка


Обраховано рейтинг 1 321 громади України до 100 тис. мешканців.
Середній показник по країні – 21,48.

Кількість громад:
- які приєдналися до ініціативи ЄС «Угода Мерів» – 214;
- які мають власний SECAP – 117;
- які розмістили SECAP на власних ресурсах – 20;
- які провели моніторинг SECAP – 23;
- які провели інфраструктурні модернізаційні проекти з підвищенням енергоефективності – 202;
- мають довгострокові кредитні угоди – 44;
- активно працюють з громадським бюджетом – 143;
- мають проекти «Відкрита громада» або SMART City – 74;
- мають глобальний відеомоніторинг – 89;
- мають інвестиційні паспорти – 103;
- мають інвестиційні пропозиції – 43;
- мають АС енергомоніторингу – 68;
- працюють по ЕСКО контрактам – 29;
- мають штатних працівників в сфері енергоменеджменту – 68;
- активно впроваджують громадські проекти – 92;
- мають постійні міжнародні контакти – 155;
- впроваджують проекти за участю міжнародних партнерів – 12;
- впроваджують проекти в партнерстві з приватним бізнесом – 13;
- мають промо-ролики – 40;
- мають власний бренд – 10.

Середній рівень якості власних сайтів (за 5 бал. шкалою) – 1,46.
Середній рівень якості власних стратегій розвитку (за 10 бал. шкалою) – 5,17.
Середній річний рівень власних надходжень – 44,18 млн. грн.
Середній річний рівень доходів громади – 86,08 млн. грн.
Рейтинг громад постійно змінюється при надходженні нової достовірної інформації про зміни в громаді.


За відсутності зворотного зв'язку про поточну діяльність громади, використовується інформація з відкритих джерел.
Громади, які відсутні в списку, мають показники значно нижче.
Бажаємо успіхів у наступному 2020 році!





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Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу 
 Буча міські новації
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