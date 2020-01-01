200 найкращих громад України. Буча на №79

За результатами наданої інформації, Фондом "Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу", сформовано рейтинг інституційної спроможності і сталого розвитку малих та середніх громад України.
200 найкращих громад України станом на 01.01.2020.
До рейтингу увійшли такі міста Київщини:
Переяслав, Славутич, Тетіїв, Українка, Фастів Ірпінь, Обухів, Березань, Буча, Бориспіль, Боярка, Вишгород, Немішаєве, Великодимер, Вишневе.
Переяслав, Славутич, Тетіїв, Українка, Фастів Ірпінь, Обухів, Березань, Буча, Бориспіль, Боярка, Вишгород, Немішаєве, Великодимер, Вишневе.
Рейтинг враховує 38 критерійних показників та відображає інвестиційну привабливість громад у 2020 році.
У порівнянні з минулою аналітикою додані такі показники як:
- наявність SECAP на власних інформаційних ресурсах громади, та доступність пошуку;
- укладені ЕСКО контракти в громаді;
- наявність на територіях громади вітропарків та сонячних станцій та їхня потужність;
- наявність власного бренду громади.
Коротка аналітична записка
Обраховано рейтинг 1 321 громади України до 100 тис. мешканців.
Середній показник по країні – 21,48.
Кількість громад:
- які приєдналися до ініціативи ЄС «Угода Мерів» – 214;
- які мають власний SECAP – 117;
- які розмістили SECAP на власних ресурсах – 20;
- які провели моніторинг SECAP – 23;
- які провели інфраструктурні модернізаційні проекти з підвищенням енергоефективності – 202;
- мають довгострокові кредитні угоди – 44;
- активно працюють з громадським бюджетом – 143;
- мають проекти «Відкрита громада» або SMART City – 74;
- мають глобальний відеомоніторинг – 89;
- мають інвестиційні паспорти – 103;
- мають інвестиційні пропозиції – 43;
- мають АС енергомоніторингу – 68;
- працюють по ЕСКО контрактам – 29;
- мають штатних працівників в сфері енергоменеджменту – 68;
- активно впроваджують громадські проекти – 92;
- мають постійні міжнародні контакти – 155;
- впроваджують проекти за участю міжнародних партнерів – 12;
- впроваджують проекти в партнерстві з приватним бізнесом – 13;
- мають промо-ролики – 40;
- мають власний бренд – 10.
Середній рівень якості власних сайтів (за 5 бал. шкалою) – 1,46.
Середній рівень якості власних стратегій розвитку (за 10 бал. шкалою) – 5,17.
Середній річний рівень власних надходжень – 44,18 млн. грн.
Середній річний рівень доходів громади – 86,08 млн. грн.
Рейтинг громад постійно змінюється при надходженні нової достовірної інформації про зміни в громаді.
Середній рівень якості власних стратегій розвитку (за 10 бал. шкалою) – 5,17.
Середній річний рівень власних надходжень – 44,18 млн. грн.
Середній річний рівень доходів громади – 86,08 млн. грн.
Рейтинг громад постійно змінюється при надходженні нової достовірної інформації про зміни в громаді.
За відсутності зворотного зв'язку про поточну діяльність громади, використовується інформація з відкритих джерел.
Громади, які відсутні в списку, мають показники значно нижче.
Бажаємо успіхів у наступному 2020 році!