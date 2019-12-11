Навчальні заклади у Ворзелі перевірили на предмет дотримання правил пожежної безпеки

Під час перевірки з директорами та відповідальними особами були проведені інструктажі щодо дотримання правил пожежної безпеки та порядку дій при виникненні пожежі та оглянуто електрообладнання, первинні засоби пожежогасіння, а особливу увагу звернули на стан шляхів евакуації.Поряд з цим під пильним супроводом рятувальників було відпрацювано заходи з евакуації учнів Ірпінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Ірпінської міської ради. Відповідно легенди при виникненні надзвичайних ситуацій спрацювала звукова сигналізація. Під час сигналу тривоги персонал та учні школи були сповіщені про виникнення надзвичайної ситуації та про початок екстреної евакуації школи. Далі, на подвір’ї школи, рятувальники детально розповіли дітям правила користування первинними засобами пожежогасіння та наочно продемонстрували як гасити невелику пожежу, показали пожежний автомобіль та пожежно-технічне обладнання.