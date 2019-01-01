ДСНС: Підготовка сил і засобів до забезпечення безпеки на водоймах

19 січня православні християни відзначають останнє з свят зимового циклу - Водохреща Господнє. Участь рятувальників у цьому дійстві є традиційною. Тож жителі Ірпінського регіону та міста Буча звикли, що поруч із ними у готовності завжди прийти на допомогу, знаходяться фахівці ДСНС.

Ірпінський МВ ГУ ДСНС України у Київській області звертається до громадян:



- занурювати (купатися) треба в спеціально обладнаних ополонках біля берега, під доглядом рятувальників та медичних працівників;

- перед купанням необхідно розігріти тіло;

- до ополонки необхідно підходити в зручному взутті, щоб запобігти втратам чутливості ніг. Краще використати черевики або вовняні носки для того, щоб дійти до ополонки. Можливе використання спеціальних гумових тапочок, які також захищають ноги від гострих каменів, та не дадуть Вам сковзати на льоду. Ідучи до ополонки, пам’ятаєте, що доріжка може бути слизькою - ідіть повільно й уважно;

- занурювати найкраще по шию, не замочивши голову, щоб уникнути рефлекторного звуження судин головного мозку. Ніколи не поринайте в ополонку вперед головою. Стрибки у воду й занурення у воду з головою не рекомендуються, тому що це збільшує втрату температури й може призвести до шоку від холоду;

- при вході у воду, намагайтеся швидко досягти потрібної Вам глибини, але не плавайте;

- не перебувайте в ополонці більше 1 хвилини щоб уникнути загального переохолодження організму;

- якщо з вами дитина, слідкуйте за нею під час занурення в ополонку;

- при виході не тримайтеся безпосередньо за металеві поручні, використовуйте сухий рушник;

- після купання (занурення) розітріть себе махровим рушником і надягніть сухий одяг;

- для зміцнення імунітету й уникнення можливості переохолодження необхідно випити гарячого чаю, найкраще з ягід, фруктів і овочів з попередньо підготовленого термоса.

Подбайте про своє здоров’я та здоров’я своїх близьких, не нехтуйте правилами безпечної поведінки на льоду. Бажаємо Вам веселого та безпечного святкування.

Аби забезпечити безпечне перебування жителів на водоймі, рятувальники заздалегідь готуються до проведення подібних заходів. Тому 13 та 14 січня особовий склад 36-ДПРЧ м. Ірпінь, 35-ДПРЧ м. Буча, 52-ДПРП сел. Ворзель, 53-ДПРП сел. Гостомель та 54-ДПРП сел. Коцюбинське провели додаткові практичні заняття по використанню засобів рятування на воді та кризі (кінець «Олександрова», Соломинка, рятувальне коло, гумовий човен) з обов’язковою здачею заліків.Пам’ятайте, неприпустимим є купання в необладнаних для цього місцях та з неперевіреним дном. Не можна розпочинати Хрещенські заходи без представників служб порятунку і медичних працівників та купання дітей без нагляду батьків чи дорослих. Не можна пірнати у воду безпосередньо з льоду. При груповому купанні, кількість людей, що знаходиться у воді, не повинна перевищувати трьох осіб.