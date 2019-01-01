Соцзахист: Споживачам, які мають пільги на оплату житлово-комунальних послуг

Приймальні дні: понеділок, середа з 8:00 до 17:00

(обідня перерва з 12:00 до 13:00),

п'ятниця до 12:00 (відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення, каб. № 11, 12 , телефон: 49-906).

на грошову готівкову форму отримання пільги на житлово-комунальні послуги. Відповідно до вищевказаної постанови пільга надається у грошовій готівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок пільговика вДля того, щоб перейти на грошову готівкову форму отримання пільг необхідно взяти в уповноваженому банку м. Буча довідку про реквізити карти для соціальних виплат(куди перераховувати кошти), звернутися до Управління праці та заповнити відповідну заяву.