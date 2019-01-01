Соцзахист: Споживачам, які мають пільги на оплату житлово-комунальних послуг

27 грудня 2019 року Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 1123 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо питань надання субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг», якою внесено зміни до порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг в частині зняття часових обмежень щодо можливості подання пільговиком заяви структурному підрозділу з питань соціального захисту населення щодо виплати йому пільги у грошовій готівковій формі.
З 1 січня 2020 року пільговики мають право подати заяву про перехід на грошову готівкову форму отримання пільги на житлово-комунальні послуги. Відповідно до вищевказаної постанови пільга надається у грошовій готівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок пільговика в уповноваженому банку з місяця, що настає за місяцем подання заяви.
Для того, щоб перейти на грошову готівкову форму отримання пільг необхідно взяти в уповноваженому банку м. Буча довідку про реквізити карти для соціальних виплат(куди перераховувати кошти), звернутися до Управління праці та заповнити відповідну заяву.
З 1 січня 2020 року пільговики мають право подати заяву про перехід на грошову готівкову форму отримання пільги на житлово-комунальні послуги. Відповідно до вищевказаної постанови пільга надається у грошовій готівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок пільговика в уповноваженому банку з місяця, що настає за місяцем подання заяви.
Для того, щоб перейти на грошову готівкову форму отримання пільг необхідно взяти в уповноваженому банку м. Буча довідку про реквізити карти для соціальних виплат(куди перераховувати кошти), звернутися до Управління праці та заповнити відповідну заяву.
Приймальні дні: понеділок, середа з 8:00 до 17:00
(обідня перерва з 12:00 до 13:00),
п'ятниця до 12:00 (відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення, каб. № 11, 12 , телефон: 49-906).
(обідня перерва з 12:00 до 13:00),
п'ятниця до 12:00 (відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення, каб. № 11, 12 , телефон: 49-906).