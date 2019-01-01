Бучанські учні зі школи №5 братимуть участь у 29 олімпіадах на обласному етапі

Традиційно у кінці грудня на освітянській ниві м.Буча підводять підсумки участі учнів шкіл міста у міському етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад та предметних конкурсів.
Приємно відзначити, що учні СЗОШ №5 показали високі результати у багатьох випробуваннях:
58 учнів вибороли 79 призових місць.
26 учнів школи будуть представляти м.Буча у 29 олімпіадах на обласному етапі; 2 учні візьмуть участь в обласному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН.
То ж побажаємо нашим розумникам переможної участі в обласному етапі навчальних випробувань.