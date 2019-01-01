Бучанські учні зі школи №5 братимуть участь у 29 олімпіадах на обласному етапі

Традиційно у кінці грудня на освітянській ниві м.Буча підводять підсумки участі учнів шкіл міста у міському етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад та предметних конкурсів.

Приємно відзначити, що учні СЗОШ №5 показали високі результати у багатьох випробуваннях:То ж побажаємо нашим розумникам переможної участі в обласному етапі навчальних випробувань.