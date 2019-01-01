З 13 січня рахунок відправника/отримувача має ідентифікуватися тільки за допомогою IBAN

Нацбанк листом від 23.12.2019 р. № 52-0011/67192 повідомив про зміни з січня 2020 року в роботі Системи електронних платежів Національного банку України (далі — СЕП):
- у зв’язку з переходом Державної казначейської служби України (далі — ДКСУ) на План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 р. № 1203, змінюється перелік балансових рахунків, заборонених для вказання в електронних розрахункових документах СЕП для рахунків ДКСУ.
В додатку наведений зазначений перелік балансових рахунків. Повний перелік балансових рахунків, заборонених для вказання в електронних розрахункових документах і електронних розрахункових повідомленнях СЕП, знаходиться в складі експлуатаційної документації СЕП на ресурсі
bank.gov.ua/_rahunki.pdf
з 13.01.2020 р. (включно) згідно з постановою Правління Національного банку України від 26.09.2019 р. № 118 рахунок відправника/отримувача в електронних розрахункових документах і електронних повідомленнях СЕП має ідентифікуватися тільки за допомогою міжнародного номера банківського рахунку (IBAN). Якщо в документі буде вказано не IBAN, а пара реквізитів «Код банку (МФО)» і «Номер рахунку», то СЕП забракує такий документ.
Опис інтерфейсу між СЕП і САБ банку, в який внесено відповідні зміни, розміщено на ресурсі https://bank.gov.ua/ARM_№ BU/DOC/Interface/
Додаток
Перелік балансових рахунків,
які заборонено вказувати в електронних розрахункових документах для рахунків,
відкритих у Державній казначейській службі України
|Рахунок/Клас
|Назва рахунків
|2451
|Єдиний казначейський рахунок
|2452
|Субрахунки єдиного казначейського рахунку
|2334
|Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами державного бюджету
|2331
|Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків
|2332
|Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків
|2344
|Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами місцевого бюджету
|2351
|Інші рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів
|2352
|Рахунки для виплати готівки державним цільовим фондам
|2353
|Рахунки для виплати готівки іншим клієнтам
|2342
|Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків
|2341
|Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків в іноземній валюті
|2347
|Рахунки місцевих бюджетів в установах банків в національній валюті
|3751, 3753, 3754, 3755, 3756
|Технічні рахунки
|Рахунки 4 класу
|Розрахунки
|Рахунки 5 класу
|Капітал та фінансовий результат
|Рахунки 7 класу
|Доходи
|Рахунки 8 класу
|Витрати
|Рахунки 9 класу
|Позабалансові та управлінські рахунки бюджетів та державних цільових фондів