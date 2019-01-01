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З 13 січня рахунок відправника/отримувача має ідентифікуватися тільки за допомогою IBAN

Нацбанк листом від 23.12.2019 р. № 52-0011/67192 повідомив про зміни з січня 2020 року в роботі Системи електронних платежів Національного банку України (далі — СЕП):


- у зв’язку з переходом Державної казначейської служби України (далі — ДКСУ) на План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 р. № 1203, змінюється перелік балансових рахунків, заборонених для вказання в електронних розрахункових документах СЕП для рахунків ДКСУ.

В додатку наведений зазначений перелік балансових рахунків. Повний перелік балансових рахунків, заборонених для вказання в електронних розрахункових документах і електронних розрахункових повідомленнях СЕП, знаходиться в складі експлуатаційної документації СЕП на ресурсі
bank.gov.ua/_rahunki.pdf

з 13.01.2020 р. (включно) згідно з постановою Правління Національного банку України від 26.09.2019 р. № 118 рахунок відправника/отримувача в електронних розрахункових документах і електронних повідомленнях СЕП має ідентифікуватися тільки за допомогою міжнародного номера банківського рахунку (IBAN). Якщо в документі буде вказано не IBAN, а пара реквізитів «Код банку (МФО)» і «Номер рахунку», то СЕП забракує такий документ.
Опис інтерфейсу між СЕП і САБ банку, в який внесено відповідні зміни, розміщено на ресурсі https://bank.gov.ua/ARM_№ BU/DOC/Interface/
Додаток

Перелік балансових рахунків,
які заборонено вказувати в електронних розрахункових документах для рахунків,
відкритих у Державній казначейській службі України



Рахунок/КласНазва рахунків
2451Єдиний казначейський рахунок
2452Субрахунки єдиного казначейського рахунку
2334Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами державного бюджету
2331Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків
2332Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків
2344Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами місцевого бюджету
2351Інші рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів
2352Рахунки для виплати готівки державним цільовим фондам
2353Рахунки для виплати готівки іншим клієнтам
2342Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків
2341Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків в іноземній валюті
2347Рахунки місцевих бюджетів в установах банків в національній валюті
3751, 3753, 3754, 3755, 3756Технічні рахунки
Рахунки 4 класуРозрахунки
Рахунки 5 класуКапітал та фінансовий результат
Рахунки 7 класуДоходи
Рахунки 8 класуВитрати
Рахунки 9 класуПозабалансові та управлінські рахунки бюджетів та державних цільових фондів
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