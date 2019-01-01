Фотофакт з будівництва нової школи в Бучі

Нова школа, що будується в Бучі по вулиці Вишнева, вже перейшла на індивідуальне електропостачання і опалення.
Завершується облаштування спортивної зали на 500 кв метрів і актової зали.
На всіх поверхах гімназії встановлено двері, триває укладання лінолеуму.
Завершується будівництво ліфтової шахти, вже завезено ліфтове обладнання компанії Отіс. Також проводяться роботи з влаштування вентиляційних каналів.
На прибудинковій території посіяна трава, висаджені дерева, блакитні ялинки та кущі - форзиція, сакура, спірея, японська спірея, гортензія, клени.
Вже облаштувані майданчик для воркауту.
Завершується облаштування спортивної зали на 500 кв метрів і актової зали.
На всіх поверхах гімназії встановлено двері, триває укладання лінолеуму.
Завершується будівництво ліфтової шахти, вже завезено ліфтове обладнання компанії Отіс. Також проводяться роботи з влаштування вентиляційних каналів.
На прибудинковій території посіяна трава, висаджені дерева, блакитні ялинки та кущі - форзиція, сакура, спірея, японська спірея, гортензія, клени.
Вже облаштувані майданчик для воркауту.