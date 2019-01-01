» » Фотофакт з будівництва нової школи в Бучі
  • Сьогодні, 11:52
  • 0
  • 0
+aA | -Aa 

Фотофакт з будівництва нової школи в Бучі

Нова школа, що будується в Бучі по вулиці Вишнева, вже перейшла на індивідуальне електропостачання і опалення.

Завершується облаштування спортивної зали на 500 кв метрів і актової зали.
На всіх поверхах гімназії встановлено двері, триває укладання лінолеуму.

Завершується будівництво ліфтової шахти, вже завезено ліфтове обладнання компанії Отіс. Також проводяться роботи з влаштування вентиляційних каналів.

На прибудинковій території посіяна трава, висаджені дерева, блакитні ялинки та кущі - форзиція, сакура, спірея, японська спірея, гортензія, клени.

Вже облаштувані майданчик для воркауту.
Фотофакт за 15 грудня 2019 року: Будівництво нової школи











1 0

Прес-служба Бучанської міської ради 
 гімназія фотофакт міські новації
Напечатать
 Інші новини по темі:
59 мільонів для завершення будівництва нової гімназії в Бучі

59 мільонів для завершення будівництва нової гімназії в Бучі

Буча та регіон
В майбутній гімназії будують ліфт (фотофакт)

В майбутній гімназії будують ліфт (фотофакт)

Буча та регіон
Фотофакт: В Бучі завершується будівництво нового скверу

Фотофакт: В Бучі завершується будівництво нового скверу

Буча та регіон
Фотофакт: Нові тенісні майданчики в школі №1

Фотофакт: Нові тенісні майданчики в школі №1

Буча та регіон
Фотофакт: Підростає ще один корпус нової школи

Фотофакт: Підростає ще один корпус нової школи

Буча та регіон
Бучанська школа №5 запрошує!

Бучанська школа №5 запрошує!

Буча та регіон
Обговорення детального плану території в межах вулиць..

Обговорення детального плану території в межах вулиць..

Бучанські новини
Клени і дуби висадили біля нової гімназії в Бучі

Клени і дуби висадили біля нової гімназії в Бучі

Бучанські новини
Фотофакт: У Бучі продовжується будівництво нової школи та дитячого садочка

Фотофакт: У Бучі продовжується будівництво нової школи та дитячого садочка

Буча та регіон
Фотофакт: Продовжується будівництво Пластового центру та нового садочка в Бучі

Фотофакт: Продовжується будівництво Пластового центру та нового садочка в Бучі

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.