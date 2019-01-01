Перспективи розвитку Бучанської ОТГ у 2020 році

У Бучі в 2020 році планується реалізувати низьку проєктів спрямованих на підвищення якості надання послуг в освітній, медичній, соціальній сферах, належної організації дозвілля та відпочинку, а також продовження процесів будівництва сучасної інфраструктури для жителів Бучанської міської об'єднаної територіальної громади.
ТОП-10 планових завдань діяльності виконавчих органів у соціально-гуманітарній сфері на поточний рік:
⭐️ Відкриття нової Публічної бібліотеки по вул. Енергетиків;
⭐️ Завершення будівництва нової школи по вул. Вишнева;
⭐️ Завершення будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Луб'янка (на умовах співфінансування з місцевого бюджету);
⭐️Завершення будівництва мультифункціонального майданчику для ігрових видів спорту по вул. Яблунська;
⭐️ Сприяння діяльності професійного футбольного клубу "Оболонь Бровар-2";
⭐️ Проведення VIII міжнародного фестивалю "O-Fest";
⭐️ Розпочати будівельні роботи по капітальній реконструкції ЗОШ №1;
⭐️ Сприяння у проведенні чемпіонату світу з мотокросу серед екіпажів та чемпіонату Європи на квадроциклах у м. Буча;
⭐️Організація оздоровлення більшої кількості дітей за рахунок місцевого бюджету, які проживають на території Бучанської міської об'єднаної територіальної громади;
⭐️Завершення процесу монетизації пільг на комунальні послуги на місцевому рівні.