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  • Учора, 16:49
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25 січня бучанський ПЛАСТ запрошує на семінар

25 січня у Пластовому вишкільному центрі "ПЛАСТ" відбудеться семінар для всіх, кого цікавить пластунський рух.



Організатори зустрічі інформуватимуть про діяльність організації.
Заняття проводитимуть пластуни, котрі мають багаторічний досвід роботи з дітьми та організації заходів.

Адреса Бучанського пластового центру ПЛАСТ:
м. Буча, Пластовий вишкільний центр, вул. А.Михайловського, 54
Початок вишколу о 9:00, завершення о 21:00
Вартість: 100 грн (обід, вечеря, перекуси, роздаткові матеріали)
Реєстрація обов"язкова запосиланням:
docs.google.com/forms



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Пластовий центр Буча афіша
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