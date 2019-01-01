25 січня бучанський ПЛАСТ запрошує на семінар

25 січня у Пластовому вишкільному центрі "ПЛАСТ" відбудеться семінар для всіх, кого цікавить пластунський рух.
Організатори зустрічі інформуватимуть про діяльність організації.
Заняття проводитимуть пластуни, котрі мають багаторічний досвід роботи з дітьми та організації заходів.
Адреса Бучанського пластового центру ПЛАСТ:
м. Буча, Пластовий вишкільний центр, вул. А.Михайловського, 54
Початок вишколу о 9:00, завершення о 21:00
Вартість: 100 грн (обід, вечеря, перекуси, роздаткові матеріали)
Реєстрація обов"язкова запосиланням:
docs.google.com/forms
Вартість: 100 грн (обід, вечеря, перекуси, роздаткові матеріали)
Реєстрація обов"язкова запосиланням:
docs.google.com/forms