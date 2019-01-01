Пономарьов, Винник і Таюне вразили Україну неймовірним виконанням колядки (відео)

Українські попспіваки Олександр Пономарьов, Олег Винник і його бек-вокалістка Таюне підкорили мережу неймовірним виконанням однієї з найвідоміших колядок "Добрий вечір тобі, пане господарю".

Повний текст колядки:



Добрий вечір тобі, пане господарю:



Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!



Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!



Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!



Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!



Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!



Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



А той другий празник – Святого Василя, радуйся!



Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!



Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!



Ой радуйся, земле, Син Божий народився!



Вся наша родина, славна Україна, радуйся!



Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі Пономарьова 25 грудня — в день, коли християни західного обряду відзначають світле свято Різдва Христового (щоб переглянути, доскрольте до кінця сторінки)Менш ніж за два тижні з моменту публікації воно зібрало вже 250 тисяч переглядів, 11 тисяч вподобань і кілька сотень захопливих коментарів.