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Пономарьов, Винник і Таюне вразили Україну неймовірним виконанням колядки (відео)

Українські попспіваки Олександр Пономарьов, Олег Винник і його бек-вокалістка Таюне підкорили мережу неймовірним виконанням однієї з найвідоміших колядок "Добрий вечір тобі, пане господарю".



Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі Пономарьова 25 грудня — в день, коли християни західного обряду відзначають світле свято Різдва Христового (щоб переглянути, доскрольте до кінця сторінки)

Менш ніж за два тижні з моменту публікації воно зібрало вже 250 тисяч переглядів, 11 тисяч вподобань і кілька сотень захопливих коментарів.




Повний текст колядки:

Добрий вечір тобі, пане господарю:



Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той другий празник – Святого Василя, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Вся наша родина, славна Україна, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!


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www.obozrevatel.com 
 відеосюжет
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