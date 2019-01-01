Нові рахунки для зарахування податків, зборів, ЄСВ

З 1 січня введено в дію рахунки для зарахування податків, зборів, ЄСВ. Зарахування платежів розпочнеться з 03.01.2020 року

Для сплати податків та зборів перелік нових рахунків Бучанської ОТГ

РАХУНКИ з єдиного соцвнеску (ЄСВ).

Державна казначейська служба України інформує, що з 1.01.2020 вводяться в дію рахунки для зарахування податків, зборів, платежів до державного і місцевих бюджетів, відкриті відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 №1203 (із змінами та доповненнями).Реквізити нових рахунків можна отримати у відповідних органах, що контролюють справляння надходжень бюджету, та на вебсторінках Головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві.ЗАВАНТАЖИТИ БУЧА, ІРПІНЬ, Київська область: