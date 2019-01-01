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Нові рахунки для зарахування податків, зборів, ЄСВ

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що у зв’язку із запровадженням з 01.01.2020 року нового Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203, Державною казначейською службою України згенеровані параметри нових рахунків на ім’я Головного управління ДПС у Київській області по зарахуванню коштів єдиного соціального внеску (далі – ЄСВ), які вводяться в дію з 3.01.2020 року.
Звертаємо увагу, що кошти сплачені платниками з 03.01.2020 року на старі рахунки, не будуть зараховуватись, а повертатимуться платникам, як нез’ясовані надходження.

З 1 січня введено в дію рахунки для зарахування податків, зборів, ЄСВ. Зарахування платежів розпочнеться з 03.01.2020 року

Для сплати податків та зборів перелік нових рахунків Бучанської ОТГ


Державна казначейська служба України інформує, що з 1.01.2020 вводяться в дію рахунки для зарахування податків, зборів, платежів до державного і місцевих бюджетів, відкриті відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 №1203 (із змінами та доповненнями).
Реквізити нових рахунків можна отримати у відповідних органах, що контролюють справляння надходжень бюджету, та на вебсторінках Головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві.

ЗАВАНТАЖИТИ місцеві та державні рахунки 2020 БУЧАНСЬКА ОТГ:
Скачать файл: bucha-otg_rahunok2020.zip [18,95 Kb] (cкачиваний: 11)


РАХУНКИ з єдиного соцвнеску (ЄСВ).


ЗАВАНТАЖИТИ БУЧА, ІРПІНЬ, Київська область:
Скачать файл: ki_vska_oblast.zip [8,91 Kb] (cкачиваний: 10)




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www.bucha.com.ua
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