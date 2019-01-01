Про заміну посвідчень постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

Інформація щодо заміни посвідчень постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

Для заміни посвідчення необхідно звертатися до управління праці, соціального захисту та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Бучанської міської ради: місто Буча, бул. Б.Хмельницького №5/5А

При собі мати: паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, довідку МСЕК (у разі інвалідності), матове фото 3x4.

Більш детальну інформацію з даного питання можна отримати в Управлінні праці в каб.№13 або за тел. 49-906.