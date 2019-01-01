Про заміну посвідчень постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

Інформація щодо заміни посвідчень постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи
Згідно пункту 3 статті 65 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи » №797-ХII від 28.02.1991р. в редакції Закону від 01.07.1992р.№2532-12, посвідчення «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС» та «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи» є документами, що підтверджують статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та надають право користування пільгами, встановленими цим Законом.
Пунктом 31 постанови КМУ від 11.07.2018р. №551 «Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян», зі змінами внесеними постановою КМУ №1172 від 27.12.2018р. установлено, що посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорії 2 та 3), особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 2), потерпілого від Чорнобильської катастрофи (категорія 3), потерпілого від Чорнобильської катастрофи (серія Г), дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи (серія Д), дружини (чоловіка), опікуна дітей померлого громадянина із числа (ліквідаторів, потерпілих), смерть якого пов′язана з Чорнобильською катастрофою, видані за зразками, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1992р. №501 «Про порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» , від 20 січня 1997р. №51 «Про затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи » та від 21 серпня 2001 р.№1105 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України » від 20 січня 1997р. №51, є дійсними до заміни їх в установленому порядку.
Для заміни посвідчення необхідно звертатися до управління праці, соціального захисту та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Бучанської міської ради: місто Буча, бул. Б.Хмельницького №5/5А
При собі мати: паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, довідку МСЕК (у разі інвалідності), матове фото 3x4.
При собі мати: паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, довідку МСЕК (у разі інвалідності), матове фото 3x4.
Більш детальну інформацію з даного питання можна отримати в Управлінні праці в каб.№13 або за тел. 49-906.