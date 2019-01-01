У Бучі запрацювала студія телеканалу ПОГЛЯД

Інформаційна агенція, телеканал ПОГЛЯД побудував студію з віртуальною реальністю за $1 млн

За словами власника телеканалу Олексія Зіневича, загальна площа комплексу – понад 1200 м², площа студії, де будуть проходити зйомки, – понад 140 м². У комплексі передбачена студія звукозапису.