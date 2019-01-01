У Бучі запрацювала студія телеканалу ПОГЛЯД

Інформаційна агенція, телеканал ПОГЛЯД побудував студію з віртуальною реальністю за $1 млн
Місцевий канал "Погляд", що мовить у Київській області, побудував у місті Буча новий апаратно-студійний комплекс. Загальна сума інвестицій у проєкт склала понад $1 млн.
За словами власника телеканалу Олексія Зіневича, загальна площа комплексу – понад 1200 м², площа студії, де будуть проходити зйомки, – понад 140 м². У комплексі передбачена студія звукозапису.
"Родзинкою студії буде найбільша в Україні циклорама, що наразі монтується. Це дозволить використовувати у студії доповнену та віртуальну реальність. Крім того, у студії будуть використовуватись найновіші роботизовані камери роздільною здатністю 4К. А ще ми купили дуже круте штатівське світло, це дозволить видавати картинку на рівні найкращих світових каналів. Ще ми закупили у США станції обробки 3d-графіки для наших дизайнерів, пультове та звукове обладнання", - розказав він.
Студійний комплекс побудовано з використанням новітньої технології NDI, яка прийшла на заміну SDI. За його словами, це дозволяє зв'язати всі пристрої по IP-протоколу між собою та видати максимально якісну картинку.
Планується, що перші прямі ефіри з нової студії вийдуть за два місяці, а повноцінно комплекс запрацює в першому півріччі. За словами пана Зіневича, у новинах має стати більше прямоефірних включень.
Окрім цього, у комплексі є актова зала, яку планують використовувати для медіашколи каналу "Погляд". "Я покладаю великі надії на залучення молоді в наш проект, ми будемо їх навчати, стажувати, запрошувати на роботу", - додав пан Зіневич.
Також телеканал "Погляд" має офіс у Києві за адресою: бульвар Лесі Українки, 26.
Нагадаємо, канал "Погляд" www.poglyad.tv , декілька інтернет-порталів та газета входять до складу однойменної інформаційної агенції. Мовлення канал розпочав у 2017 році. Зараз він мовить у Київській області у цифровому ефірі, а також у кабельних мережах.
Фото: «Фейсбук» Олексія Зіневича