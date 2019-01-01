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У Судані розбився літак Ан-12 (фото)

У Судані розбився літак "Антонов". На військовому літаку знаходилися "місцеві чиновники". На борту повітряного судна знаходилися 15 чоловік - всі загинули, повідомляє канал "Аль-Арабія".

Військовий літак Ан-12 розбився в Судані, в провінції Західний Дарфур.

Відзначається, що авіакатастрофа сталася в п'яти кілометрах від аеропорту міста Ель-Генейна. За наявними даними, на борту літака знаходилися "місцеві чиновники".


Літак розбився незабаром після зльоту з аеропорту після відвантаження грузу, призначенного для тих, хто постраждав в результаті зіткнень, що сталися в неділю в районі між озброєними людьми.

"Всі вони загинули", - повідомляє канал "Аль-Арабія".




В Судане разбился самолет "Антонов". На военном самолёте находились "местные чиновники". Все погибли, сообщает канал "Аль-Арабия".
Военный самолет Ан-12 разбился в Судане, в провинции Западный Дарфур. На борту воздушного судна находились 15 человек, сообщает местный телеканал "Аль-Арабия".

Отмечается, что авиакатастрофа произошла в пяти километрах от аэропорта города Эль-Генейна. По имеющимся данным, на борту самолёта находились "местные чиновники".

"Все они погибли", - сообщает канал "Аль-Арабия".
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