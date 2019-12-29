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  • Учора, 21:24
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Кличко та Федорук увійшли до топ-20 найвпливовіших людей Київщини

Міські голови Києва та Бучі Віталій Кличко та Анатолій Федорук увійшли до першої двадцятки рейтингу найвпливовіших людей Київщини за підсумками 2019 року.

Мерів розділяє усього три сходинки – столичний очільник опинився на 11, бучанський – на 14 місці.

До першої трійки увійшли міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та одразу за ним голова Офісу президента Андрій Богдан. Відзначаючи заслуги мерів у топ-20, укладачі рейтингу зосередилися не лише на політичній складовій їхньої діяльності. Зокрема, Кличка похвалили за стратегію над розширенням меж Києва.

Київський міський голова зараз зосередився над реалізацією стратегії створення столичної агломерації. Щодо мера Бучі, нагадують експерти, то він є очільником Київського регіонального відділення Асоціації міст України.

Також Федорук приєднався до створеної Віталієм Кличком асоціації Київська агломерація, до якої входять представники 19 громад області. Посаду мера Анатолій Федорук обіймає іще з 1998 року та працює над відстоюванням інтересів громад.

Минулого року мер Бучі Анатолій Федорук займав 34 сходинку рейтингу топ-100 найвпливовіших людей Київщини. Віталій Кличко входив до першої п’ятірки.

опубліковано: fakty.com.ua >>
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Буча Федорук Анатолій Петрович
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