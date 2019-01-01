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  • Учора, 13:41
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У Бучі планують знизити тарифи на опалення на 30%

Голова Уряду Олексій Гончарук звернувся до міських голів в усій Україні із закликом вжити заходів, щоб знизити тарифи на опалення для населення.



Про це Гончарук написав у своєму “Телеграмі”.

Так, прем’єр зазначив, що Луцьк, Дніпро, Маріуполь, Житомир, Кривий Ріг, Біла Церква, Буча, Обухів, Херсон, Кропивницький, Черкаси, Сєвєродонецьк, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Харків, Чернівці, Чернігів, Київ погодилися знизити тарифи для мешканців майже на 30%.



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тарифи на тепло
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Ірпінський вісник
Коментарів: 1
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mi4mon

OFFline

  • mi4mon (11)
  • Місцевий
  • Учора, 18:25

Очередная манипуляция режима. Заявление Зеленского о " мы снизили на 30% уровень коммунальных платежей на тепло" - наглая ложь и дезинформация. Данное снижение - это плановый действующий перерасчет уровня платежей за отопление проводимый лишь при отсутствии приборов учета теплоносителя, по температурному коэффициенту среднесуточной температуры. К тарифам никакого отношения это не имеет.


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