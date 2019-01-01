У Бучі планують знизити тарифи на опалення на 30%

Голова Уряду Олексій Гончарук звернувся до міських голів в усій Україні із закликом вжити заходів, щоб знизити тарифи на опалення для населення.

Про це Гончарук написав у своєму “Телеграмі”.Так, прем’єр зазначив, що Луцьк, Дніпро, Маріуполь, Житомир, Кривий Ріг, Біла Церква, Буча, Обухів, Херсон, Кропивницький, Черкаси, Сєвєродонецьк, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Харків, Чернівці, Чернігів, Київ погодилися знизити тарифи для мешканців майже на 30%.





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