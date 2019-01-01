Графік роботи бучанської поліклініки на новорічні свята

Графік роботи у новорічні свята:
- вихідні дні: 1, 4-7 січня;
- 11 січня - робочий день.
(центр первиної медико-санітарної допомоги)
28 грудня - до 19:00 години;
31 грудня - черговий лікар з 09:00 до 14:00 години;
1 січня - вихідний.
Черговий кабінет по вул. Нове Шосе, буд. 5 - без вихідних з 08 - до 20:00 год.
БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!
Бучанський диагностний центр:
- вихідні дні: 1, 4-7 січня;
- 11 січня - робочий день.
Бучанський ЦПМСД:
(центр первиної медико-санітарної допомоги)
28 грудня - до 19:00 години;
31 грудня - черговий лікар з 09:00 до 14:00 години;
1 січня - вихідний.
Черговий кабінет по вул. Нове Шосе, буд. 5 - без вихідних з 08 - до 20:00 год.
БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!