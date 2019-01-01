Ірпінь: Журналісти розслідували як продають алкоголь неповнолітнім (відеосюжет)

Підлітки випили три пляшки міцного алкоголю і ледь не померли. Така новина сколихнула Ірпінь кілька днів тому.

Тим часом поліція встановила торгівельну мережу, де продали алкоголь підліткам, які отруїлися. Працівника магазину притягнено до адміністративної відповідальності, йому доведеться сплатити штраф. Також правоохоронці передали матеріали до Державної фіскальної служби України щодо позбавлення встановленої торгівельної мережі щодо позбавлення ліцензії.Підлітки після вживання алкоголю потрапили до реанімації. Зараз їхній стан стабільний, загрози життю немає. Інспектори вже провели з неповнолітніми профілактично-роз’яснювальні бесіди.