Поліція: 21 грудня неповнолітні були в алкогольній комі біля р.Ірпінь

До чергової служби Ірпінського відділу поліції 21грудня надійшло повідомлення, що в м. Ірпені по вул. 6 лінії (неподалік шлюзів) знаходяться неповнолітні в стані сильного алкогольного сп'яніння.

На місце події терміново виїхав екіпаж патрульної поліції та інспектори з ювенальної превенції Ірпінського ВП, які встановили, що двоє з дітей знаходяться безсвідомості, негайно викликавши швидку медичну допомогу обох дітей було доставлено до місцевої лікарні, де констатували факт токсичного отруєння, що призвело до алкогольної коми. Інших дітей було передано батькам.Завдяки оперативній співпраці правоохоронців, медичних працівників та небайдужих громадян - діти вийшли з коми та наразі їх життю і здоров'ю нічого не загрожує.Під час опрацювання даного факту інспекторами з ювенальної превенції було встановлено всіх учасників події та торгівельну мережу в якій було реалізовано продаж алкогольних напоїв неповнолітнім. Вподальшому працівника магазину притягнено до адміністративної відповідальності за ч.2, ст.156 КУпАП та матеріали направлено для прийняття рішення, щодо позбавлення ліцензії до Державної фіскальної служби України.Також поліцейськими складено адміністративні протоколи відносно батьків за неналежне виконання батьківських обов'язків за ст.184 КУпАП.З неповнолітніми інспектори провели профілактично-роз'яснювальні бесіди, щодо недопущення в майбутньому вживання алкогольних напоїв та пропаганди ведення здорового способу життя.