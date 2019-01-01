Кабмін дозволив тепловикам знижувати тарифи для населення

Кабінет міністрів надав право теплопостачальним підприємствам давати знижку своїм споживачам, якщо є в цьому можливість

», — про це сказала Міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак під час Ради розвитку громад та територій.За її словами, Уряд надав можливість підприємствам ТКЕ здійснити перерахунок плати для споживачів теплової енергії та комунальних послуг у зв’язку із зниженням для них ціни природного газу протягом опалювального періоду 2019/2020 рр.», — повідомила вона.х».Як зазначила Міністр, та економія, яку сьогодні отримують підприємства за існуючим алгоритмами розподілу грошей, йде на погашення старих боргів за газ.«Це добре, бо ми зменшуємо старі борги за газ. Але це не чесно і не справедливо щодо тих споживачів, які вчасно розраховуються за теплову енергію. Статистика по Україні показує, що споживачі платять 100% і більше від нарахованих сум за тепло.Згідно з прийнятою постановою «», підставою для зміни розміру нарахувань за теплову енергію, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води є умова коли ціна природного газу, придбана виконавцем у відповідному місці опалювального сезону, є нижчою від ціни природного газу, врахованої у структурі тарифів, встановлених НКРЕКП або органами місцевого самоврядування.Перший перерахунок споживачі отримають у січні 2020 року у платіжках за грудень 2019 р.Сума перерахунку буде зарахована споживачам в оплату майбутніх платежів.Здійснення перерахунку дозволить зменшити платіжку споживача за грудень 2019 в середньому на 300-400 грн. Тож, приміром, за опалювальний сезон 2019/2020 рр. родина, яка мешкає у квартирі площею 65,3 кв м отримає зменшену платіжку в середньому на 800-1000 грн.Про прийняте рішення щодо зміни розміру нарахувань за теплову енергію, послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води теплопостачальна організація (виконавець послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води) інформуватиме споживачів шляхом розміщення інформаційного повідомлення (з наведенням відповідних обґрунтувань) на офіційному вебсайті органу місцевого самоврядування та/або на власному сайті.