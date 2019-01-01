Кабмін дозволив тепловикам знижувати тарифи для населення

Кабінет міністрів надав право теплопостачальним підприємствам давати знижку своїм споживачам, якщо є в цьому можливість
«Сьогодні Уряд прийняв зміни до діючих постанов, які регулюють правила надання послуг опалення і правила постачання теплової енергії і надав право теплопостачальним підприємствам працювати за законами ринку», — про це сказала Міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак під час Ради розвитку громад та територій.
За її словами, Уряд надав можливість підприємствам ТКЕ здійснити перерахунок плати для споживачів теплової енергії та комунальних послуг у зв’язку із зниженням для них ціни природного газу протягом опалювального періоду 2019/2020 рр.
«Такого механізму не було, тому що підприємства мають фіксовані тарифи. Зараз в межах такого тарифу ми даємо право на перерахунок. Ми розуміємо, що сьогодні для більшості підприємств ціни на газ менші, ніж ті, що враховані в діючих тарифах. Наприклад, в тарифі, який діє сьогодні на послуги підприємств ТКЕ, ціна газу врахована в розмірі 8300 грн, а фактично підприємство купує його за 6200-6100 грн. У межах тарифу, при виставленні рахунку споживачам, підприємство може зробити перерахунок на газову складову тарифу», — повідомила вона.
«Мерів міст цікавить, хто має ініціювати цей процес, адже правила надання послуг з теплопостачання стосуються виключно підприємств ТКЕ. Але сьогодні більшість підприємств перебувають у комунальній власності. Тож я вважаю, що голови органів місцевого самоврядування можуть самі проаналізувати постанову, щойно її буде оприлюднено, і подивитись чи є економічне підґрунтя, для того, щоб зробити таку знижку для споживачів у своїх містах».
Як зазначила Міністр, та економія, яку сьогодні отримують підприємства за існуючим алгоритмами розподілу грошей, йде на погашення старих боргів за газ.
«Це добре, бо ми зменшуємо старі борги за газ. Але це не чесно і не справедливо щодо тих споживачів, які вчасно розраховуються за теплову енергію. Статистика по Україні показує, що споживачі платять 100% і більше від нарахованих сум за тепло.
Згідно з прийнятою постановою «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу», підставою для зміни розміру нарахувань за теплову енергію, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води є умова коли ціна природного газу, придбана виконавцем у відповідному місці опалювального сезону, є нижчою від ціни природного газу, врахованої у структурі тарифів, встановлених НКРЕКП або органами місцевого самоврядування.
Перший перерахунок споживачі отримають у січні 2020 року у платіжках за грудень 2019 р.
Сума перерахунку буде зарахована споживачам в оплату майбутніх платежів.
Здійснення перерахунку дозволить зменшити платіжку споживача за грудень 2019 в середньому на 300-400 грн. Тож, приміром, за опалювальний сезон 2019/2020 рр. родина, яка мешкає у квартирі площею 65,3 кв м отримає зменшену платіжку в середньому на 800-1000 грн.
Про прийняте рішення щодо зміни розміру нарахувань за теплову енергію, послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води теплопостачальна організація (виконавець послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води) інформуватиме споживачів шляхом розміщення інформаційного повідомлення (з наведенням відповідних обґрунтувань) на офіційному вебсайті органу місцевого самоврядування та/або на власному сайті.