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  • Учора, 14:02
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Смертельне ДТП в Бучі

У Бучі на привокзальній біля залізничного вокзалу і ТЦ ПАСАЖ сталось ДТП.
За словами очевидців, водія порушника, який тікав з місця події, затримали очевидці.
При втечі - збив пішохода, травмував жінку з дитиною... Одна людина в реанімації.

Деталі уточнюються

Голова міста Анатолій Федорук прокоментував на сторінці у Фейсбук:




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дтп Буча
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