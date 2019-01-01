Смертельне ДТП в Бучі

У Бучі на привокзальній біля залізничного вокзалу і ТЦ ПАСАЖ сталось ДТП.За словами очевидців, водія порушника, який тікав з місця події, затримали очевидці.При втечі - збив пішохода, травмував жінку з дитиною... Одна людина в реанімації.Голова міста Анатолій Федорук прокоментував на сторінці у Фейсбук: